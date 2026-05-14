ドル円１５７．９０近辺、ユーロドル１．１７１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は157.90近辺、ユーロドルは1.1710近辺で推移している。ドル円は東京昼過ぎに157.90台から157.54付近まで急落と反発の動きをみせたが、その後は値動きが膠着している。ロンドン時間はほぼ157.80-90レベルでの揉み合い商状となっている。158.00にはNYカットの大規模オプション観測が出ている。また、介入警戒感もあって158円の大台には乗せ切れていない。



ユーロドルは1.1705-1.1722の狭いレンジ取引が続いている。足元の水準は前日NY終値1.1711付近となっている。



USD/JPY 157.92 EUR/USD 1.1708

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