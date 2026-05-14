◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡは１４日、ヴィクトリアマイル出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

前走の馬体重から２ケタの増減があったのは６頭もいた。最も変動があったのは１６キロ増だったラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）。前走の阪神牝馬Ｓでは馬体重６キロ減の４９２キロで８着に敗れている。東京では【１・２・１・１】と安定した成績を見せているコース巧者。関西からの長距離輸送を控えているため、少しゆとりを持たせた仕上がりになったか。

続いて多かったのが１４キロ増で２頭。昨年の中京記念で古馬を撃破したマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）は、愛知杯（６着）の４９４キロから２か月ぶりの間隔で増加している。もう１頭は、小倉牝馬Ｓ（３着）以来、４か月ぶりの実戦となるココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）の４６８キロ。クイーンＳでは４７０キロで２着に好走している。

他では、アイサンサン（牝４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父キズナ）が重賞初制覇となった前走の愛知杯から１２キロ増の４７０キロ。２５年の福島記念覇者ニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀調教師、父ドゥラメンテ）が、中山牝馬Ｓ（５着）から１１キロ増の４５９キロで、愛知杯（１０着）以来となるドロップオブライト（牝７歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）が１０キロ増の４５０キロを計測している。