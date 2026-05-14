ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「うちの子預かるぐらい大丈夫でしょ？お金取る気？」ママ友にバッサ… 「うちの子預かるぐらい大丈夫でしょ？お金取る気？」ママ友にバッサリ縁を切られたシンママの大誤算 「うちの子預かるぐらい大丈夫でしょ？お金取る気？」ママ友にバッサリ縁を切られたシンママの大誤算 2026年5月14日 19時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 時間もお金もあるから大丈夫--そう思い込んで佳乃さんに頼り続けてきた美月さん。でも、佳乃さんにだって都合や気持ちがありますよね…。ごはんまで用意してくれていた頃とは、明らかに状況が変わってきています。ここから美月さんと佳乃さんの関係は、どんどんこじれていきそうな予感…！>>【まんが】優しさを食い尽くすママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】優しさを食い尽くすママ友 離婚は避けたい…関係修復の第一歩？改善プログラムに登録と…【夫から脱却できますか？ Vol.101】 「俺じゃ無理だから代わって！」妻が休んだ時間はわずか20分!? 産後の妻の気持ちが分からない夫の末路