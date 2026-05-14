時間もお金もあるから大丈夫--そう思い込んで佳乃さんに頼り続けてきた美月さん。

でも、佳乃さんにだって都合や気持ちがありますよね…。ごはんまで用意してくれていた頃とは、明らかに状況が変わってきています。

ここから美月さんと佳乃さんの関係は、どんどんこじれていきそうな予感…！

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(ウーマンエキサイト編集部)