習近平氏(１４日)＝ＡＰ

写真拡大

　【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１４日、習近平（シージンピン）中国国家主席と夫人を９月２４日にホワイトハウスに招待した。

　訪問先の北京での晩さん会でのあいさつで述べた。