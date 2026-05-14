ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 習近平氏と夫人を９月２４日にホワイトハウス招待、トランプ大統領が… 習近平氏と夫人を９月２４日にホワイトハウス招待、トランプ大統領が晩さん会で明かす 習近平氏と夫人を９月２４日にホワイトハウス招待、トランプ大統領が晩さん会で明かす 2026年5月14日 20時8分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１４日、習近平（シージンピン）中国国家主席と夫人を９月２４日にホワイトハウスに招待した。 訪問先の北京での晩さん会でのあいさつで述べた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 習近平氏「これらは歴史的な問いであり、大国の指導者として共に書くべき時代の答案である」…米中会談冒頭発言 トランプ氏「世間には知られていないが、問題が生じれば私たちはすぐに解決する」…米中会談冒頭発言 ２等空尉搭乗の米空軍練習機Ｔ３８が地上に墜落、教官と緊急脱出…アラバマ州西部 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 慰霊祭, 明治大学, フローリング, 大船, 世田谷区, 置床工事, 介護, 埼玉, 商店街