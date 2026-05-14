【ファミマオンライン】母の日向けのギフト菓子が最大41％オフ！超お得な「売り尽くしセール」は早い者勝ち。

ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」では、2026年5月14日10時から31日23時まで、母の日ギフトのスイーツを対象とした「売り尽くしセール」が開催中です。

贈り物クオリティのスイーツをお得にゲットするチャンス

母の日のために特別に用意されたけれど、イベント期間を過ぎてしまったために販売が難しくなってしまった限定ギフトを、「自宅用」として特別価格で販売しています。

パッケージなどのデザイン以外は、味も品質も最高のスイーツが、17％〜41％オフのアウトレット価格で買えるお得なセールです。

対象商品は全部で6種類。その一部を紹介します。

・ハートブレッドアンティーク 魔法のベイクドスイーツBOX

チーズとチョコレートの焼き菓子を5種類詰め合わせました。

内容はサクサクチョコパイ×4個、ホワイトチョコ入りチーズガレット・世にもおいしいチョコブラウニー・冷やして食べる！ベイクドチーズケーキ×各3個、魔法のチョコパイリング×2個。

価格は2414円（発売元希望小売価格4104円から41％オフ）。

・あまおう苺のチーズケーキタルト 5個

福岡あまおうが存分に楽しめるチーズケーキタルト。バターが香るタルト生地と濃厚なベイクドチーズケーキの相性は抜群です。

冷凍便での配送となります。

価格は2477円（発売元希望小売価格4212円から41％オフ）。

・六本木アマンド ROPPONGI CAKE BATON＜六本木ケイクバトン＞

ドライフルーツや香ばしいナッツでデコレーションした見た目も華やかなスティック型ケーキの詰め合わせです。

内容はフルーツミックス・クランベリー×各3本、ショコラ＆ナッツ・チーズタルト×各2本。

価格は4860円→2858円（発売元希望小売価格から41％オフ）。

・ホシフルーツ フローズンフルーツジュレ6個

フルーツジュレにフルーツをたっぷりトッピングしたフローズンジュレ6種類の詰め合わせ。

内容はレッドグレープフルーツ＆ストロベリー・アップル＆キウイ・みかん＆オレンジ・マンゴー＆マンゴー・グレープ＆グレープ・みかん＆ストロベリー×各1個。

価格は2541円（発売元希望小売価格4320円から41％オフ）。

ほかの商品やセールの詳細は「売り尽くしセール」の商品ページから確認できます。

販売期間は5月14日10時から31日23時までです。いずれも数量限定となり、予定数量に達し次第受付を終了します。

申し込みから5日〜14日前後の発送となります。日時指定やギフト用包装・のし対応はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部