ラトビア代表との2連戦に臨む女子日本代表メンバー発表…大黒柱の髙田真希や最年少19歳・後藤音羽ら15名選出

5月14日、日本バスケットボール協会（JBA）は16日と17日に横浜BUNTAIで行われる、「三井不動産カップ2026 (神奈川大会) バスケットボール女子日本代表国際試合」に臨む女子日本代表メンバー15名を発表した。同大会では女子ラトビア代表と2連戦を行う。

メンバーに選ばれたのは、4月30日に発表された第1次強化合宿メンバーと同じ15人。

日本代表を長年支えてきた髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯らベテラン組や、WNBAドラフト2026で指名を受けた田中こころが選出されたほか、3月の「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」では選外だった林咲希、星杏璃もメンバー入り。Wリーグでプレーする朝比奈あずさ、都野七海、白石弥桜といった若手有望株に続き、東京医療保健大学2年生の後藤音羽も最年少19歳で名を連ねた。

なお、町田瑠唯はチームに帯同し、ベンチエントリーはするものの、コンディション不良のため両日ともにプレーはしないとのこと。

ラトビア代表とのGAME1は5月16日13時30分、GAME2は5月17日14時ティップオフ予定。GAME1は「フジテレビ」「CSフジテレビONE」にて生中継され、「バスケットLIVE」「FOD」でライブ配信。GAME2は「CS フジテレビONE」 にて生中継 され、「バスケットLIVE」「FOD」でライブ配信される。

◆▼三井不動産カップ2026（神奈川大会）メンバー

【選手】



#6 後藤音羽（PF／19歳／東京医療保健大学）



#7 都野七海（PG／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



#8 髙田真希（C／36歳／デンソーアイリス）



#10 渡嘉敷来夢（C／34歳／アイシンウィングス）



#13 町田瑠唯（PG／33歳／富士通レッドウェーブ）



#14 朝比奈あずさ（C／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



#16 奥山理々嘉（PF／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



#19 舘山萌菜（SF／23歳／日立ハイテククーガーズ）



#25 佐藤多伽子（SG／23歳／プレステージ・インターナショナルアランマーレ）



#26 田中こころ（PG／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



#27 林咲希（SG／31歳／富士通レッドウェーブ）



#30 白石弥桜（C／20歳／デンソーアイリス）



#52 宮澤夕貴（PF／32歳／富士通レッドウェーブ）



#59 星杏璃（SG／26歳／ENEOSサンフラワーズ）



#74 樋口鈴乃（PG／24歳／日立ハイテククーガーズ）

【スタッフ】



チームダイレクター：小栗弘（JBA）



ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）



アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）



アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソーアイリス）



プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）



アナライジングスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）



通訳：下條海（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（JBA）



アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（JBA）



アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）



アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）



チームマネージャー：古海五月（JBA）



チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）



チーム広報：松本麻里（JBA）