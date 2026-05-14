ラトビア代表との2連戦に臨む女子日本代表メンバー発表…大黒柱の髙田真希や最年少19歳・後藤音羽ら15名選出
5月14日、日本バスケットボール協会（JBA）は16日と17日に横浜BUNTAIで行われる、「三井不動産カップ2026 (神奈川大会) バスケットボール女子日本代表国際試合」に臨む女子日本代表メンバー15名を発表した。同大会では女子ラトビア代表と2連戦を行う。
メンバーに選ばれたのは、4月30日に発表された第1次強化合宿メンバーと同じ15人。
日本代表を長年支えてきた髙田真希、渡嘉敷来夢、町田瑠唯らベテラン組や、WNBAドラフト2026で指名を受けた田中こころが選出されたほか、3月の「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」では選外だった林咲希、星杏璃もメンバー入り。Wリーグでプレーする朝比奈あずさ、都野七海、白石弥桜といった若手有望株に続き、東京医療保健大学2年生の後藤音羽も最年少19歳で名を連ねた。
なお、町田瑠唯はチームに帯同し、ベンチエントリーはするものの、コンディション不良のため両日ともにプレーはしないとのこと。
ラトビア代表とのGAME1は5月16日13時30分、GAME2は5月17日14時ティップオフ予定。GAME1は「フジテレビ」「CSフジテレビONE」にて生中継され、「バスケットLIVE」「FOD」でライブ配信。GAME2は「CS フジテレビONE」 にて生中継 され、「バスケットLIVE」「FOD」でライブ配信される。
◆▼三井不動産カップ2026（神奈川大会）メンバー
【選手】
#6 後藤音羽（PF／19歳／東京医療保健大学）
#7 都野七海（PG／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
#8 髙田真希（C／36歳／デンソーアイリス）
#10 渡嘉敷来夢（C／34歳／アイシンウィングス）
#13 町田瑠唯（PG／33歳／富士通レッドウェーブ）
#14 朝比奈あずさ（C／22歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
#16 奥山理々嘉（PF／26歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
#19 舘山萌菜（SF／23歳／日立ハイテククーガーズ）
#25 佐藤多伽子（SG／23歳／プレステージ・インターナショナルアランマーレ）
#26 田中こころ（PG／20歳／ENEOSサンフラワーズ）
#27 林咲希（SG／31歳／富士通レッドウェーブ）
#30 白石弥桜（C／20歳／デンソーアイリス）
#52 宮澤夕貴（PF／32歳／富士通レッドウェーブ）
#59 星杏璃（SG／26歳／ENEOSサンフラワーズ）
#74 樋口鈴乃（PG／24歳／日立ハイテククーガーズ）
【スタッフ】
チームダイレクター：小栗弘（JBA）
ヘッドコーチ：コーリー・ゲインズ（JBA）
アシスタントコーチ：宮田知己（JBA）
アナライジングコーチ：伊藤恭子（デンソーアイリス）
プレーヤーディベロップメントコーチ：ブライアン・フィンリー（JBA）
アナライジングスタッフ：有賀早希（富士通レッドウェーブ）
通訳：下條海（JBA）
スポーツパフォーマンスコーチ：栗若伸一（JBA）
アスレティックトレーナー：荻野まゆみ（JBA）
アスレティックトレーナー：田中美樹子（田中MIKI鍼灸治療院）
アスレティックトレーナー：宮口佳子（S-Lifeはりきゅう院）
チームマネージャー：古海五月（JBA）
チームマネージャー：小松佳緒里（ENEOSサンフラワーズ）
チーム広報：松本麻里（JBA）