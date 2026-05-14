最近事業所などで増えている男女兼用トイレ。兼用なので仕方ないのですが・・・誰もが入れるということは、こうしたリスクが常にあるのだと教えられる犯罪が増えているように感じます。

それが、盗撮です。

きのう、自身が勤務する山形県寒河江市の事業所のトイレに小型カメラを仕掛け、女性を撮影したとして、きょう、３７歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。

性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、山形市下条町に住む会社員の男（３７）です。

警察によりますと、男はきのう、正当な理由がないのに、寒河江市内にある自身が勤務する事業所の男女兼用トイレの女性用個室に小型カメラを設置し、トイレを利用する女性をひそかに撮影した疑いが持たれています。

警察が事業所の関係者から被害届を受けて、捜査を行ったところ、男の犯行と分かり、きょう午前、男を寒河江警察署で逮捕しました。男は容疑を認めています。

警察は被害者保護のため、男と被害女性の関係について明らかにしていません。警察が男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。