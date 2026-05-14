「かっこよすぎる」「襟付きなのも良き」マンUが来季のホームユニホームを発表！ 70年代にインスパイアされたデザインが大好評「すごく特別感がある」
マンチェスター・ユナイテッドは現地５月14日、2026-27シーズンのホームユニホームを発表した。
今回のホームユニは伝統赤がベースで、襟付きのシャツを採用。首もと袖口に黒と白のライン施されている。
クラブ公式サイトによれば、1970年代にインスパイアされているようで、「このデザインは、伝統を尊重しつつ現代的な表現を取り入れており、クラブの輝かしい歴史における新たな章のために作られた」と紹介されている。
この新ユニに対してSNS上では、「かっこよすぎる」「新鮮」「襟付きなのも良き」「お気に入りだ」「すごく特別感がある」「美しい」といった声が上がっている。
ピッチ上でお披露目される日が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ユナイテッドの新ホームユニホーム！
今回のホームユニは伝統赤がベースで、襟付きのシャツを採用。首もと袖口に黒と白のライン施されている。
クラブ公式サイトによれば、1970年代にインスパイアされているようで、「このデザインは、伝統を尊重しつつ現代的な表現を取り入れており、クラブの輝かしい歴史における新たな章のために作られた」と紹介されている。
この新ユニに対してSNS上では、「かっこよすぎる」「新鮮」「襟付きなのも良き」「お気に入りだ」「すごく特別感がある」「美しい」といった声が上がっている。
ピッチ上でお披露目される日が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ユナイテッドの新ホームユニホーム！