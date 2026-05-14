µþËÜÂç²æ¤È¶¶ËÜÎÃ¡ÊB¡õZAI¡Ë¤¬¥¹¥é¥ê¤ÈÎ©¤Á»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÌë¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÀèÇÚ¡õ¸åÇÚ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×
¢£¶¶ËÜ¤¬µþËÜ¤Ø»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ëÆ°²è¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛµþËÜÂç²æ¡õ¶¶ËÜÎÃ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Prime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÆ´¤ì¤Îºî²È¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONESµþËÜÂç²æ¤ÈB¡õZAI¶¶ËÜÎÃ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ìë¤Î²°³°¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥³ー¥È¤òÃå¤¿¤Õ¤¿¤ê¤¬Î©¤Á»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µþËÜ¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤À¶¶ËÜ¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬µþËÜ¤Ø»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÈþ¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤ÀèÇÚ¡õ¸åÇÚ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¼ûÍ×¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£