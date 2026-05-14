●ＧＯ <581A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月16日



事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業



仮条件決定日：6月1日

想定発行価格：2350円



上場時発行済み株式数：7767万9600株

売り出し：3693万6900株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限354万6000株

ブックビルディング期間：6月2日～5日

公開価格決定日：6月8日

申込期間：6月9日～12日

受渡期日：6月16日



主幹事：野村證券



[2026年5月14日]



株探ニュース