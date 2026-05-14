本日の【新規公開(IPO)】情報 (14日大引け後 発表分)
●ＧＯ <581A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月16日
事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業
仮条件決定日：6月1日
想定発行価格：2350円
上場時発行済み株式数：7767万9600株
売り出し：3693万6900株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限354万6000株
ブックビルディング期間：6月2日～5日
公開価格決定日：6月8日
申込期間：6月9日～12日
受渡期日：6月16日
主幹事：野村證券
[2026年5月14日]
株探ニュース
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月16日
事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業
仮条件決定日：6月1日
想定発行価格：2350円
上場時発行済み株式数：7767万9600株
売り出し：3693万6900株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限354万6000株
ブックビルディング期間：6月2日～5日
公開価格決定日：6月8日
申込期間：6月9日～12日
受渡期日：6月16日
主幹事：野村證券
[2026年5月14日]
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