●ＧＯ <581A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月16日

　事業内容：配車システム提供等モビリティ関連事業

　仮条件決定日：6月1日
　想定発行価格：2350円

　上場時発行済み株式数：7767万9600株
　売り出し：3693万6900株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限354万6000株
　ブックビルディング期間：6月2日～5日
　公開価格決定日：6月8日
　申込期間：6月9日～12日
　受渡期日：6月16日

　主幹事：野村證券

[2026年5月14日]

株探ニュース