5月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表

毎年12月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト500円分を贈呈する。



いい生活 <3796> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて500円～2500円分のQUOカードを進呈する。



トランヴィア <545A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。初回の26年9月末は記念優待として1000円分追加する。



ＡＳＴＩ <6899> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表

毎年9月末時点で200株以上保有の株主を対象に、おこめ券4400円分を贈呈する。



ＩＡＣＥトラベル <343A> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を半年以上継続保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。



アトラエ <6194> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/14発表（場中）

毎年10月末時点で500株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～3万ポイント）を付与する。ただし、初回の26年10月末基準日に限り、継続保有期間の制限は設けない。



紀陽銀行 <8370> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）

毎年3月末時点で1000株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有数に応じ3000～5000円相当のカタログギフトを贈呈する。また、初回基準日は26年9月末とし、初回のみ継続保有期間の制限は設けない。



■拡充／変更 ―――――――――――



アスア <246A> [東証Ｇ] 決算月【6月】 5/14発表

実施回数を年1回→年2回（12月末と6月末）に変更するとともに、対象条件に「6ヵ月以上継続保有」を追加。優待還元額は期初業績予想と同時に発表する。



ネクストジェン <3842> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表

27年3月末基準日から保有株数の要件を200株以上→300株以上に引き上げる。



Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ <4018> [福証Ｑ] 決算月【6月】 5/14発表

新制度では100株以上を保有する株主に一律1000円分のQUOカードを贈呈し、300株以上保有の株主には保有株数に応じて静岡県特産品を贈呈する。



オリオンビール <409A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表

保有株数1000株以上2000株未満の酒類製品詰め合わせを6缶→12缶に拡充する。



ナイル <5618> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表

カーリースサービス「カーリースカルモくん」のキャッシュバック優待の対象を、株主本人に加えて株主からの紹介者にも拡大する。



ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表

6月末割当の1→2の株式分割実施後も、保有株数に応じて付与する株主優待ポイントは変更しない。実質拡充。



ロイヤルホテル <9713> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表

リーガメンバーズポイントの贈呈数を現行の2倍に増加する。また26年7月以降、宿泊優待券の利用対象をほぼ全グループホテルに拡大する。



ドリームベッド <7791> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）

株主優待のうち、割引販売とホテル宿泊券の内容を一部変更。



株探ニュース