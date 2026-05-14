本日の【株主優待】情報 (14日 発表分)
5月14日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。
■新設 ――――――――――――――
ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表
毎年12月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト500円分を贈呈する。
いい生活 <3796> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて500円～2500円分のQUOカードを進呈する。
トランヴィア <545A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。初回の26年9月末は記念優待として1000円分追加する。
ＡＳＴＩ <6899> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で200株以上保有の株主を対象に、おこめ券4400円分を贈呈する。
ＩＡＣＥトラベル <343A> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
毎年3月末時点で100株以上を半年以上継続保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。
アトラエ <6194> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/14発表（場中）
毎年10月末時点で500株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～3万ポイント）を付与する。ただし、初回の26年10月末基準日に限り、継続保有期間の制限は設けない。
紀陽銀行 <8370> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
毎年3月末時点で1000株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有数に応じ3000～5000円相当のカタログギフトを贈呈する。また、初回基準日は26年9月末とし、初回のみ継続保有期間の制限は設けない。
■拡充／変更 ―――――――――――
アスア <246A> [東証Ｇ] 決算月【6月】 5/14発表
実施回数を年1回→年2回（12月末と6月末）に変更するとともに、対象条件に「6ヵ月以上継続保有」を追加。優待還元額は期初業績予想と同時に発表する。
ネクストジェン <3842> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
27年3月末基準日から保有株数の要件を200株以上→300株以上に引き上げる。
Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ <4018> [福証Ｑ] 決算月【6月】 5/14発表
新制度では100株以上を保有する株主に一律1000円分のQUOカードを贈呈し、300株以上保有の株主には保有株数に応じて静岡県特産品を贈呈する。
オリオンビール <409A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表
保有株数1000株以上2000株未満の酒類製品詰め合わせを6缶→12缶に拡充する。
ナイル <5618> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表
カーリースサービス「カーリースカルモくん」のキャッシュバック優待の対象を、株主本人に加えて株主からの紹介者にも拡大する。
ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
6月末割当の1→2の株式分割実施後も、保有株数に応じて付与する株主優待ポイントは変更しない。実質拡充。
ロイヤルホテル <9713> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
リーガメンバーズポイントの贈呈数を現行の2倍に増加する。また26年7月以降、宿泊優待券の利用対象をほぼ全グループホテルに拡大する。
ドリームベッド <7791> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
株主優待のうち、割引販売とホテル宿泊券の内容を一部変更。
株探ニュース
■新設 ――――――――――――――
ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表
毎年12月末時点で100株以上を保有する株主に、デジタルギフト500円分を贈呈する。
いい生活 <3796> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて500円～2500円分のQUOカードを進呈する。
トランヴィア <545A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。初回の26年9月末は記念優待として1000円分追加する。
ＡＳＴＩ <6899> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
毎年9月末時点で200株以上保有の株主を対象に、おこめ券4400円分を贈呈する。
ＩＡＣＥトラベル <343A> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
毎年3月末時点で100株以上を半年以上継続保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。
アトラエ <6194> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/14発表（場中）
毎年10月末時点で500株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、株主優待ポイント（保有株数に応じて3000～3万ポイント）を付与する。ただし、初回の26年10月末基準日に限り、継続保有期間の制限は設けない。
紀陽銀行 <8370> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
毎年3月末時点で1000株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有数に応じ3000～5000円相当のカタログギフトを贈呈する。また、初回基準日は26年9月末とし、初回のみ継続保有期間の制限は設けない。
■拡充／変更 ―――――――――――
アスア <246A> [東証Ｇ] 決算月【6月】 5/14発表
実施回数を年1回→年2回（12月末と6月末）に変更するとともに、対象条件に「6ヵ月以上継続保有」を追加。優待還元額は期初業績予想と同時に発表する。
ネクストジェン <3842> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
27年3月末基準日から保有株数の要件を200株以上→300株以上に引き上げる。
Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ <4018> [福証Ｑ] 決算月【6月】 5/14発表
新制度では100株以上を保有する株主に一律1000円分のQUOカードを贈呈し、300株以上保有の株主には保有株数に応じて静岡県特産品を贈呈する。
オリオンビール <409A> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/14発表
保有株数1000株以上2000株未満の酒類製品詰め合わせを6缶→12缶に拡充する。
ナイル <5618> [東証Ｇ] 決算月【12月】 5/14発表
カーリースサービス「カーリースカルモくん」のキャッシュバック優待の対象を、株主本人に加えて株主からの紹介者にも拡大する。
ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
6月末割当の1→2の株式分割実施後も、保有株数に応じて付与する株主優待ポイントは変更しない。実質拡充。
ロイヤルホテル <9713> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表
リーガメンバーズポイントの贈呈数を現行の2倍に増加する。また26年7月以降、宿泊優待券の利用対象をほぼ全グループホテルに拡大する。
ドリームベッド <7791> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/14発表（場中）
株主優待のうち、割引販売とホテル宿泊券の内容を一部変更。
株探ニュース