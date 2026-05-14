危険な換気方法4選

1. 窓を全開にして換気する

最も危険なのは、すべて窓を開いた状態で換気することです。窓を全開にしていると、猫が脱走する可能性があります。そのまま行方不明になってしまう危険性や、窓から落下してケガをするリスクが考えられるでしょう。

とくに、もともと野良猫だった猫は、外に出ることに対して抵抗がないケースが多いです。換気中にフラッと出て行かないよう、窓を開けるのは控えた方がいいでしょう。

また、窓の外に出たことがないという猫も気を付けなければなりません。ふと窓の外にあるもの好奇心が湧いて、目を離した隙に出て行ってしまう可能性があります。

2.網戸にして換気する

窓を開けられないなら…と、網戸にしている方もいるかもしれません。しかし、網戸にして換気するのも安全とはいえません。猫の爪は鋭く、簡単に網戸を破ってしまうからです。

もともと、猫は木登りが上手な動物です。木に登るときは、爪を食い込ませるようにして登ります。網戸くらいの柔らかさであれば、爪を立てればすぐに引き裂かれてしまいます。

また、中には、人間のように網戸を開けて外に出てしまう猫もいます。

3.お留守番中に換気する

飼い主さんが留守中に換気をするのは、非常に危険といっていいでしょう。窓を開けたり網戸のままにしていたりすると、前述したような方法で外に出てしまう可能性があります。

さらに、留守番の時間が長ければ長いほど、危険性は高まります。虫や鳥の声に反応して飛び出してしまったり、雌猫のニオイに釣られて隙間から逃げてしまうかもしれません。留守番中の何かのタイミングにパニックになったときに外に飛び出してしまう可能性もあるでしょう。

また、外に出たことに気付くのが遅れて、想像もしないほど遠くに行ってしまうというケースもあるでしょう。時間が経てばたつほど、発見の可能性が下がってしまいます。

4.プロペラがむきだしの換気扇を使う

換気扇で換気を行うのは、基本的には問題ありません。しかし、換気扇のタイプによってはリスクを伴います。とりわけ、中のプロペラがむきだしになっている形状のものは、思わぬ事故の危険性があります。

クルクルと回転するプロペラは、遊び盛りの猫にとって格好のおもちゃになります。カーテンや家具を駆使してよじ登り、手を出してしまうケースも。高速で回るプロペラに手を突っ込めば、大怪我をしてしまうでしょう。

思わぬトラブルの可能性

危険な換気は、さまざまなトラブルを招く可能性があります。最も多いのは脱走です。体が柔らかくて賢い猫にとって、ちょっとした隙間から外に出ることは難しいことではありません。ときには、穴を開けたり壊したりして脱走してしまうこともあるでしょう。

窓が高層階だった場合、行方不明のみならず転落事故に繋がるリスクがあります。家の中で暮らしている猫は、窓から出たら落下することを想像できない場合もあるためです。

また、脱走はしなくとも、普段は聞こえない音や嗅いだことのないニオイに驚いてしまうことも。パニックを起こして、家の中で怪我をする可能性もあります。

安全に行うコツ

まず、換気する部屋から猫を出すことが大切です。別の部屋にケージを用意して、中で待機してもらいます。それによって、脱走のリスクを軽減することができるでしょう。

換気は、5分程度の短時間で済ませるようにしましょう。窓を2か所あければ、効率的に換気することができます。

別の部屋を用意することが困難な場合は、空気清浄機を使うこともおすすめ。どうしても窓を開けたい場合は、脱走防止フェンスやパネルなどのアイテムを使い、窓の外に出られないようにしておきましょう。

まとめ

猫は、ちょっとした隙間からあっという間に外に出ることができます。そのため、換気をする際は充分に気を付けなければなりません。

普段から窓や網戸のメンテナンスをするとともに、換気中は猫が脱走できない状態にしておきましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)