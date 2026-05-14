東大卒のタレント・三浦奈保子が13日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎えたことを伝えた。



【写真】ナチュラルな姿がいい 母の愛が伝わる息子との釣り姿

バースデーを迎えた投稿で、三浦は「いつも楽しく元気に毎日を過ごすことができているのは 家族、周りの方々、いつも気にかけてくださっている方々、応援してくださっている方々のおかげです。 本当にありがとうございます!!」と感謝を記す。



アップしたのは帽子をかぶってピースサインをする息子との2ショット。「先週釣りに行って来たときのものです！」と説明した写真は、三浦が体を傾けて寄り添うような体勢に。母の愛情が伝わってくる。



ただ、当日は夫婦ともに忙しかったようで、「今日は主人は出張、私もお仕事のため 昨日夜遅く帰宅した主人と子供たちに、 お花とケーキをもらいとても嬉しかったです」と前日に祝福してもらったと報告。「が！お写真はすっぴんだったので掲載断念です 明日またじっくり撮ろうと思います」とユーモアをまじえて記した。



三浦は1987年生まれ、千葉県出身。2014年に一般男性と結婚に結婚し、15年に女児を、17年に男児を出産した。気象予報士やファイナンシャル・プランナー(FP)2級の資格も持っている。



（よろず～ニュース編集部）