ゴルフ系インフルエンサーでモデルの二神舞(30)が13日、自身のインスタグラムを更新。大分県・湯布院での「絶景ショット」を公開した。



【写真】見事な山々…開放的な姿から目が離せない

「由布岳 はじめて湯布院いってきた！圧巻の景色で行ってよかった」とつづり、タイトな水色トップス＆ミニスカートで大きな岩の上に座る姿を投稿。広々とした緑の草原と「豊後富士」と呼ばれる由布岳をバックにした雄大な景色のほか、太ももを少し上げてスカートの裾にドキッとしてしまいそうなアングルのカットなど、ゴルファーらしく“ナイスショット”の数々を披露している。



「ドライブだけで温泉は入れてないから、また今度大分県来たら温泉行きたいなぁ」と当地の名物である温泉は楽しめなかったようだが、「みんなも大分行ったら由布岳行ってみて 人も少なくて写真撮りやすかった」とオススメしていた。



大自然の中、スタイル抜群の開放的な姿に「なんていうか激アツ」「美女と絶景」「いい景色 気持ちよさそうですね」「まいちゃんめっちゃ可愛い」「美脚ありがとう」「いいモノをお持ちでw」などのコメントが寄せられている。



二神は動画配信のほか、ウェアやカタログモデルなどゴルフを中心としたインフルエンサーとして活動している。ゴルフ歴は7年。ベストスコアはレギュラー80／バック82。



（よろず～ニュース編集部）