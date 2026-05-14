＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】親方の背後から“ひょっこり”登場した美人モデル

大相撲五月場所の五日目、土俵上の激闘が決着したその瞬間、親方の背後から“ひょっこり”と顔を覗かせた美貌際立つ有名美人モデルの姿をカメラが映し出した。まさかの瞬間に気づいた一部ファンからは「取組よりそっちに目が行く」「見っけ」などの反響が相次いだ。

注目のシーンは、十両二枚目・佐田の海（境川）と十両四枚目・旭海雄（大島）の一番で起こった。佐田の海が寄り切って2勝目を挙げ、好調の旭海雄に今場所初黒星をつけた直後のことだった。

立ち合い、旭海雄が頭をつけて低く鋭く踏み込んだが、佐田の海が冷静に対応する。佐田の海は右を差し、じりじりと圧力をかけて前に出ると、右上手、左下手をしっかりと引きつけて腰を寄せ万全の体勢で旭海雄を寄り切った。

行司の木村庄三郎が佐田の海に軍配を挙げた次の瞬間、向正面で審判を務めていた元関脇・安美錦の安治川親方の左肩越しに、一人の女性が“ひょっこり”と顔を覗かせた。その人物は、人気カリスマモデルでタレントの黒田知永子（64）さんだ。その隣には、作家で“ハコちゃん”の愛称で親しまれる岩下尚史（64）さんの姿もあり、仲良く並んで熱戦を見守っていた。

プライベートでも非常に親交が深い二人の観戦にはある「法則」が存在する。昨年五月場所、九月場所、そして今年の初場所。これらすべてにおいて、場所の序盤戦が一段落する「五日目」に揃って国技館を訪れているのだ。今回もその例に漏れず五日目の登場となった。

黒田さんは自身のSNSで、自分たちの関係をユーモアを交えて“仮面夫婦”と称して紹介することもあり、この日も岩下さんと共に真剣な眼差しで土俵を見つめていた。この映り込みに、Xでは「岩下尚史さんと黒田知永子さん見っけ」「砂かぶりに黒田知永子とハコちゃん」「取組よりそっちに目が行く」といった驚きと興奮のコメントが相次いで寄せられた。なお、佐田の海は2勝3敗、敗れた旭海雄は4勝1敗となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）