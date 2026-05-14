最高に甘えん坊なゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破し、「独占欲強め彼氏w」「目で感情わかる(笑)」「構ってほしいんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『体重37キロの大型犬』と暮らす女性→スマホをいじっていたら『全体重』をかけてきて…】

膝の上で甘えるわんこ

YouTubeチャンネル「おにゅこじハウス」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『麹』ちゃんと暮らしています。

甘えんぼうな麹ちゃんは、この日も投稿主さんの膝の上でまったり過ごしていました。ぴったり寄り添いながら、「なでてほしいな」と言わんばかりの表情を浮かべ、とてもご機嫌そうだったそうです。

しかし投稿主さんはスマホに夢中。画面を見続ける様子に、麹ちゃんは少しずつ不満を募らせていきます。そこで麹ちゃんは、前足をそっと伸ばし、投稿主さんの手をちょんちょん。控えめながらも必死なアピールで気を引こうとしたのです。

その健気な仕草に気付いた投稿主さんが、スマホを置いて優しくなでると、麹ちゃんは一気に表情をゆるめ、にこにこ笑顔に。

スマホ優先に不満顔全開

ところが、しばらくすると投稿主さんは再びスマホへ視線を戻してしまいます。すると麹ちゃんの空気も一変。さっきまでの笑顔は消え、不満そうな顔でじーっと投稿主さんを見つめ始めたそうです。

そしてまた前足を使ってちょんちょん攻撃。「スマホばっかり見ないで！」と訴えているような姿に、思わず笑ってしまいます。

投稿主さんがスマホを置くと、麹ちゃんはすぐに満足そうな顔へ戻り、ご機嫌な様子を見せたのだとか。その表情の変化があまりにも分かりやすく、まるで感情豊かな人間のよう。

重すぎる愛情アピール術

しかし麹ちゃんの甘えんぼうは、まだ終わりません。投稿主さんが再びスマホを見始めると、今度はさらに大胆な行動へ。なんと不満そうな顔のまま、全体重を投稿主さんの足の付け根へかけてきたのです。

予想外の重みに投稿主さんは思わず悶絶。「痛い！」と叫ぶほどだったそうですが、そんな反応を見た麹ちゃんは、「だって構ってほしいんだもん…」と言いたげな甘えた表情で見つめ返してきたのだとか。

その姿はまるで、彼女にかまってほしくて拗ねる「犬系彼氏」。甘え方が全力すぎる麹ちゃんの行動に、思わずキュンとしてしまうワンシーンなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「37キロはさすがに重たいですよね(笑)」「構ってもらえてよかったね！」「笑顔が可愛くてほっこりした」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「おにゅこじハウス」には、麹ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「おにゅこじハウス」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。