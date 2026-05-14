まだ散歩へ行ったことがない子犬くん。試しに窓際で外を覗かせてみると……。あまりにも赤ちゃんすぎる反応は、記事執筆時点で266万回も再生されており、「これは可愛すぎる」「もう可愛すぎて心が破壊されそう」といった悶絶コメントが殺到しました！

【動画：まだ散歩に行ったことがない子犬→試しに外を覗かせてみたら、腕の中で…あまりにも赤ちゃんな『尊い光景』】

子犬にお外を見せてみると…

Instagramアカウント「珀 ゴールデンレトリバー(@haku20260128)」さまは、ゴールデンレトリバーの子犬「珀（はく）」くんの成長記録を投稿されています。

珀くんは、まだお散歩に行ったことがない小さな子犬くん。この日はお散歩前にお外に慣れてもらおうと、飼い主さんが抱っこした状態で窓際へ。すると……

すっかり怖がってしまっている珀くん。飼い主さんの腕の中に顔を埋め、お外を見たくないと必死にアピールしていたというのです！その姿は、まさに駄々をこねている赤ちゃんのよう！

お外が見やすいようにと、顔をそちらに向けても、より腕に顔を埋めてしまい、絶対に外を見ようとしなかったという珀くん。そんな珀くんに、お母さんもお父さんも「まだ行ったことないもんね～」「怖いよね～」とメロメロ♡

部屋に戻ってみよう！

そこで、一旦お部屋に戻ってみることに！すると……

あ！お顔が出てきました！どうやらお部屋に戻ると、恐怖はなくなるようです。

今までずっと安全圏で過ごしていた珀くんにとって、初めてのお外を見るには、少し勇気が必要なのかもしれませんね。

もう一度、再チャレンジ！

少しだけお部屋に戻った後、もう一度、お外を見ることに再チャレンジ！しかし……

先ほどよりも顔を腕の中に埋め、目元すら見えなくなってしまいましたとさ！

あまりにも赤ちゃんすぎる珀くんの可愛すぎる行動は、Instagramに投稿されると266万回以上も再生されるほど話題になりました。

コメント欄には「なんちゅう可愛さよ♡」「頭埋めて可愛い♡」「恥ずかしがりな子供みたいですね」「こりゃたまらーーーーーーん！」といった声が殺到しています。

そんな珀くん。その後、お散歩事情はどうなったのか……。気になる方は、Instagramアカウント「珀 ゴールデンレトリバー(@haku20260128)」さまを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@haku20260128」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。