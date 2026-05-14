村田雄浩、素敵な夫婦2ショット「奥様可愛らしいです」「おヒゲ姿の村田さんダンディー」
俳優の村田雄浩が13日、自身のインスタグラムを更新し、妻・村田映里佳の実家を訪れた様子を伝えた。
【写真】「ホンマ素敵なご夫婦」 村田雄浩、妻・村田映里佳とイチゴ狩り2ショット
村田は「久しぶりに 奥さんの実家の浜松にやってきました！」とし、「お義父さんの知り合い」の紹介で季節外れのイチゴ狩りを楽しんだと明かした。シャインマスカット農家も訪れたという。
「浜松に来るといつものんびりしちゃいます…」と、ヒゲをたくわえた自身の妻と夫婦ショットも添え、満喫の様子だった。
ファンからは「浜松にいらしてくださったんですね！」「果物美味しそうですね〜」「奥様可愛らしいです」「おヒゲ姿の村田さんダンディーで素敵です」「ホンマ素敵なご夫婦」など、多数の声が寄せられている。
【写真】「ホンマ素敵なご夫婦」 村田雄浩、妻・村田映里佳とイチゴ狩り2ショット
村田は「久しぶりに 奥さんの実家の浜松にやってきました！」とし、「お義父さんの知り合い」の紹介で季節外れのイチゴ狩りを楽しんだと明かした。シャインマスカット農家も訪れたという。
「浜松に来るといつものんびりしちゃいます…」と、ヒゲをたくわえた自身の妻と夫婦ショットも添え、満喫の様子だった。
ファンからは「浜松にいらしてくださったんですね！」「果物美味しそうですね〜」「奥様可愛らしいです」「おヒゲ姿の村田さんダンディーで素敵です」「ホンマ素敵なご夫婦」など、多数の声が寄せられている。