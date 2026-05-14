吉本興業は１４日、吉本新喜劇座員・島田珠代とタレント・藤井隆がＷ主演を務める夏の特別興行「リトル・ツインズ」を７月２１日から２３日まで、なんばグランド花月（ＮＧＫ）で開催すると発表した。島田と藤井が双子として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタの吉本新喜劇として上演。親交の深い宮川大輔がゲストとして出演する。

島田は「リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、Ｔ＆Ｔが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ」とコメントした。

藤井は「ＮＧＫの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！ 大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、ＮＧＫにお越しください！」と意気込んだ。