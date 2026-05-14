医師の丸田佳奈氏が14日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に出演。磐越自動車道で新潟市の北越高の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故について言及した。

捜査関係者によると、運転していた容疑者（68）＝自動車運転処罰法違反（過失致死傷）容疑で逮捕＝は、事故発生の6日の5日前に新潟県内で追突事故を起こしていたほか、数カ月前から物損事故を5、6回繰り返していた。バスに同乗の生徒は事故前、走行時の様子を撮影した動画とともに「死ぬかもしれない」とのメッセージを保護者に送り、一部の生徒は「運転が危険だと思っていた」「荒かった」と証言しているという。

事故を巡っては、新潟県五泉市のバス運行会社「蒲原鉄道」が「レンタカーや運転手の紹介を頼まれた」とする一方、北越高側は「貸し切りバスの手配を依頼した」とし、主張は食い違っている。

北越高は10日に開いた2回目の記者会見で、過去にも複数回、蒲原鉄道に部活動のバスを手配しており、同社から「レンタカー代」などの名目で請求書が送られていたことを明らかにした。現場で回収されたバッグからは、宛名に容疑者の名字が書かれ、「手当」「ガソリン」などの記載がある封筒が見つかり、現金3万3000円が入っていたという。

丸田氏は、部活動の顧問がバスに同乗しなかったことについて、「別ルートで行ってどこがで合流すればいいというのもあり得る感覚なのかなと思うんですけど、ただ何かあった時にすぐに連絡が取れたりとか責任のある大人が誰も（バスに）いない状況なんですよね」と指摘。

「例えば、事故ではなくても車内で何か起こるかも知れないと考えた時に運転手以外に大人が乗っていなくて、常識的に考えれば運転手に電話するのは無理ですよね。そうすると、誰が子供たちを責任もって預かっているのというところが全く欠けている」と言い、「だからこそ事故が起こった後も生徒同士でケアをするとかってことが起こってしまっていて、非常に無責任。こういう大きな事故って医療もそうなんですが、小さな悪い偶然が積み重ねで起こる。それを1つでもどこかで注意していればストップできた問題なのにもかかわらず、偶然とは言えないようなミスが多すぎますよね」と自身の見解を述べた。