お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」で第1子男児の誕生を報告した。

田中は、放送内で「子どもが生まれたのよ」と5月上旬に妻が出産していたことを報告。山根良顕（49）も「おめでとう！」と祝福した。

田中は妻が予定日を過ぎてからの出産だったことを明かし、自身も分娩（ぶんべん）室で立ち会ったという。産気づいてから生まれるまでの様子を詳細に回想し「泣いちゃったな、俺も。十月十日って長いね。生まれてくるんだなって待ってて待ってて、待ちわびたって言うのがあるからさ。おなかの上触ったら動いてたし」としみじみ。「50歳超えての子どもだからわからないけど、涙もろいからさ。泣いちゃう。本来、孫でもおかしくないから」と待望の第1子を歓迎した。

長男は、仕事の都合で病院を出る予定時間の2分前に生まれたという。山根が「いい子じゃん。親孝行」と語ると、田中は「これからいろんなイベント逃すと思うけど、生まれた瞬間はいれて良かった」と安堵(あんど)。おむつがえなど率先して手伝っているといい、「かわいくてしょうがない！」とすでに“親バカ”モード。山根に「名前は？」と問われると「やだよ！バンバン言うのは辻ちゃんとかだから！」とけむに巻いた。

田中は23年1月に一般女性との結婚を発表した。この日、自身のインスタグラムを更新し、わが子を抱いた写真をアップ。「嬉しい気持ちでいっぱいです！髪の毛は結構生えてました！(笑い)」とつづった。