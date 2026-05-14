「年収500万円」の会社員が、将来は“年金16万円”と知り驚愕！ 今からNISAで「月5万円×20年間」積み立てたら、赤字を防げますか？ 資産寿命を“90代後半まで延ばす方法”も解説

年収500万円の会社員、将来の年金額は本当に月16万円か

年金額は、現役時代の収入や加入期間で決まります。日本の公的年金は、全員が対象の「老齢基礎年金」と、会社員が加入する「老齢厚生年金」の2階建て構造です。

厚生労働省のシミュレーションを用いて、年収500万円の会社員が40年間働いた場合の受給額を試算すると、老齢厚生年金は年間105万円、月額では約9万円です。満額の老齢基礎年金の月額7万608円を加えて、合計で約16万円となります。

「年金は月16万円」という予測は、計算上ほぼ事実といえるでしょう。ただし、社会保険料や税金が差し引かれるため、実際に手元に振り込まれる金額は月14万円程度になるケースもあります。

現役時代の手取りと比べて収入が下がる現実を受け止めることが、老後対策の第一歩です。



年金月16万円で生活費は足りる？ 毎月の赤字額を試算

月16万円の年金収入で、老後生活は成り立つのでしょうか。総務省統計局の「家計調査報告（家計収支編）2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の高齢単身無職世帯の平均的な1ヶ月の支出は約16万円です。

単身かつ持ち家であれば、年金で生活できる水準にも見えますが、急な医療費や自宅の修繕費が発生する可能性などを考慮すると、毎月数万円の赤字が発生することもありうるのが実情です。

また、夫婦世帯で妻が専業主婦の場合、世帯の年金収入は妻の老齢基礎年金7万円が追加され、月23万円程度となります。一方、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の平均的な生活費が月30万円とすると、毎月約7万円の赤字が生じます。

この赤字が65歳から90歳の25年間続いた場合、7万円×12ヶ月×25年＝約2100万円となり、年金だけで不足する生活費を補うためには、老後までに2000万円以上の資産を準備しておく必要が出てきてしまうのです。



NISAで月5万円を20年間積み立てた場合のシミュレーション

不足分を補う手段として、NISAの「つみたて投資枠」の活用を考えてみましょう。毎月5万円を20年間積み立てれば、元本は5万円×12ヶ月×20年＝1200万円です。

これを銀行預金で保有した場合、現在のような金利状況が続けば20年後もほぼ1200万円のままでしょう。しかし、NISAで「全世界株式」などのインデックスファンドに投資し、年利5％で運用できたと仮定すると、複利効果により資産は約2029万円まで成長する計算になります。

元本に対して約829万円の運用益が上乗せされ、NISAではこの利益が非課税となるため、増えた分をそのまま老後資金に充てられます。



資産寿命を90代後半まで延ばす「4％ルール」の活用法

約2000万円の資産を形成できた場合、その後の取り崩し方も重要です。単純に取り崩すのではなく、運用を継続しながら取り崩す「4％ルール」という考え方に注目してください。

これは、毎年取り崩す額が資産残高の4％以内であれば、運用益と相殺されて資産が減りにくくなるという経験則です。

仮に2000万円の資産を年利4％で運用しながら取り崩す場合、取り崩せる額は2000万円×4％＝年間80万円（月額約6万6000円）となり、年金に上乗せすることで毎月の赤字を補えます。

このように、運用と取り崩しを両立させることで、資産寿命を90代以上まで延ばせる可能性が高まるでしょう。



NISAの活用で月16万円の年金でも老後は乗り切れる

年収500万円の会社員の場合、将来の年金が月16万円程度になるというのは、計算上ほぼ事実です。しかし、そのままでは毎月数万円の赤字が発生し、貯金の取り崩しだけでは資金が尽きるリスクがあります。

その対策として、現役時代からNISAを活用し、月5万円を20年間積み立てて約2000万円の資産を形成できれば状況は大きく変わります。

さらに、老後も運用を続けながら取り崩すことで、毎月の不足分を補いながら資産寿命を延ばすことが可能です。将来の不安を和らげるためにも、早い段階からの準備に取り組んでみてはいかがでしょうか。



出典

日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

総務省統計局 家計調査報告（家計収支編）2025年（令和7年）平均結果の概要

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー