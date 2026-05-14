フェアリーケーキフェアの瀬戸内レモンフェアが今年も登場！限定レモンスイーツ特集

カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」から、夏限定の“瀬戸内レモンフェア”が2026年5月14日（木）よりスタート。瀬戸内レモンの果汁や果肉、果皮まで余すことなく使用した焼き菓子やクッキー缶が勢ぞろいします。爽やかな酸味とやさしい甘さが広がるレモンスイーツは、暑い季節のティータイムや夏ギフト、自分へのご褒美にもぴったりです♪

夏限定ネコクッキー缶に夢中♡

毎年人気を集める『Summer Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”サマーネコクッキー缶）』は、税込2,800円。クッキー全6種類・計15枚入りで、鮮やかなブルー缶が夏らしさ満点です。

瀬戸内レモン果汁を使ったレモンアイシングクッキーをはじめ、発酵バター、カカオ、アールグレイなど風味豊かなネコクッキーを詰め合わせ。一匹ずつ異なる表情にも心ときめきます。

さらにオンラインショップ限定『“神様のいたずら”サマーネコクッキー缶セット』は税込5,500円。

夏限定缶と定番ネコ缶がセットになり、前田ひさえさん描き下ろしの「オリジナル“ネコ”ステッカー」付きです。

なお、「Miracle Cat Cookie Tin」シリーズは売上の一部を動物保護団体へ寄付しており、保護猫支援にもつながるアイテムとなっています。

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瀬戸内レモン香る限定焼き菓子

『フェアリークリームウィッチ 瀬戸内レモン生バターサンド』は、5個入2,200円、単品440円。

瀬戸内レモンをまるごと使った自家製マーマレードジャムと、生クリーム入りバタークリームを合わせ、ホワイトチョコレートをまとったビスケットでサンドしています。

ひんやり爽やかな味わいは、夏のおやつにぴったり。

『ベイクド瀬戸内レモンカップケーキ』は5個入1,800円。瀬戸内レモンの果実と果汁を煮詰めたレモンコンフィをたっぷり混ぜ込み、バターのコクと爽やかな酸味を楽しめる焼き菓子に仕上げています。

ルミネ新宿店、渋谷 東急フードショー店、オンラインショップで販売されます。

また、グランスタ東京店限定『ベイクドレモンケーキ』は5個入1,800円。

瀬戸内レモン果汁とレモンコンフィ入りの生地に、レモンアイシングを重ねたフルーティーなレモンケーキです。ふんわり軽やかな食感も魅力。

オンライン限定『プチカドーはとハート』は税込950円。

発酵バター香る「はとハート」ビスケットと、瀬戸内レモン風味のヨーグルトメレンゲを詰め合わせた可愛らしいギフト缶で、お子さまのおやつにもおすすめです。

夏のご褒美にレモンスイーツを

2026年8月31日（月）頃まで開催予定の「瀬戸内レモンフェア」は、フェアリーケーキフェア全店とオンラインショップで展開。

爽やかな香りと甘酸っぱさが広がる限定スイーツは、暑い季節の気分を軽やかに彩ってくれます♡

期間限定商品は予定数に達し次第終了となるため、気になるアイテムは早めにチェックして、夏だけのおいしさを楽しんでみてください。