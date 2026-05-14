フリースタイルスキー女子でミラノ・コルティナ五輪に出場した古賀結那（24＝城北信用金庫）が14日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。

「選手を引退し、コンペから離れます！」と報告し、「あっという間の16年でした。夢を叶え、競技者としての人生を終えられることを本当に幸せに思います。何より家族をオリンピックに連れて行けたことが私の競技人生で1番嬉しい出来事でした。たくさんの怪我にも悩まされましたが、それも含めて、本当に全てが楽しかったです」と現在の心境を告白。

「数え切れないほどの出会いと支えに恵まれて、ここまで来ることができました。大好きな友人、コーチ、先輩、後輩、みんなにたくさんのありがとうです そして私に関わってくださった全ての方に心から感謝しています。本当に多くの応援と支援をありがとうございました」と周囲への感謝を伝え、「これまでとは違う形で、きっと戻ってきます」と決意を記した。

所属する城北信用金庫「Johoku Athletes Club」のサイトではこの日引退式を行ったことを報告。「入庫2年目というタイミングでの引退に迷いもありましたが、当初から目標だった夢の舞台に立ち、自分の滑りができたことが区切りとなりました」「これからは金庫職員として、これまでの経験を活かし、精一杯業務に励んでまいります」とコメントしている。

古賀は初出場したミラノ・コルティナ五輪の女子スロープスタイル予選で18位、同ビッグエアでは25位だった。