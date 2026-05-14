女性をバイクで約8m引きずる“ひったくりの瞬間”　「とにかくお金に困っていた」無職の男を逮捕　盗んだバイクで8件繰り返したか　川崎市

路上を歩く女性。すると、突然…。

防犯カメラが捉えていたひったくりの瞬間です。

後ろから来た黒いバイクに乗った人物は、追い抜きざまに女性が右手に持っていたバッグを強引に奪い取ろうとします。

引きずられながらもバッグを放すまいとする女性。

バイクの人物は犯行を諦め逃走し、女性はすぐに立ち上がりました。

映像が撮影されたのは、2026年3月。

現場は川崎市高津区の住宅街です。

女性のバッグを奪おうとした強盗未遂容疑で逮捕されたのは、無職の山内政孝容疑者（46）です。

山内政孝容疑者：

私がやったことに間違いありません。とにかくお金に困っていた。

川崎市では2026年2月ごろからバイクを使ったひったくりが相次いで発生。

山内容疑者は盗んだバイクを使って8件のひったくりを繰り返したとみられ、警察は余罪についても調べています。

同様のひったくり事件はこれまでも各地で起きています。

名古屋市では、2年前バイクの人物が現金約1万円などが入った女性のバッグを強引に奪い、逃走。

また埼玉県では2025年、3日間で10件以上の被害がありました。

深夜の駅前商店街で、画面奥からライトをつけて走ってきたバイク。

狙いは自転車のかごにあった荷物です。

バイクの後ろに乗った人物は一瞬にして荷物を奪っていきました。

ひったくりの現場は路上だけではありません。

買い物から帰ってきた住人に近づき、家の玄関前で道を尋ねてきた男。

親子が丁寧に応対していると…、持っていたバッグを強引に奪って逃走しました。

突然、一瞬の間に被害者となるひったくり。

元埼玉県警捜査一課の佐々木成三さんは、ちょっとした心がけで被害に遭う可能性が低くなると指摘します。

埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏：

バッグを車道側じゃないほうに持って、自転車に乗る場合はかごにネットをかける。周囲の音を聞き取れるようにイヤホンを使いながら歩くのはやめていただきたい。大きな事故になりかねないので、命・体の安全を優先してもらいたい。