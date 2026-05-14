お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が14日、冠番組「オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン」で第1子男児の誕生を報告した。

田中は、放送内で「子どもが生まれたのよ」と5月上旬に妻が出産していたことを報告。山根良顕（49）が「おめでとう！」と祝福すると、田中は「山根と同じ誕生月になっちゃったよ。リアクションが良いなあ」と照れつつ、祝福を受け止めた。妻が予定日を過ぎてからの出産だったことを明かし、自身も分娩（ぶんべん）室で出産に立ち会ったという。

田中はこの日の放送に合わせて自身のインスタグラムを更新。わが子を抱いた写真をアップし「嬉しい気持ちでいっぱいです！髪の毛は結構生えてました！(笑い)」とつづった。この投稿にタレントの池田美優（27）が「きゃー！！おめでとうございます まさかの同い年パパだ！！」と反応し、フジ系「呼び出し先生タナカ」で共演した村重杏奈（27）は「タナカ先生！タナカパパ！おめでとうございます」と祝福した。平野ノラ（47）も「師匠がパパに！おめでとうございます」とコメントした。

田中は23年1月に一般女性との結婚を発表した。