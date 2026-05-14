「めっちゃお疲れさまでした」二宮和也、“自慢”の報告に「さすがです」「すごーーーい！！」絶賛の声
俳優の二宮和也さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。運動した時間をスマートウオッチで報告しました。
【写真】二宮和也の“自慢”とは？
コメントでは、「体力の維持は大切ですね」「スゴいね〜かっこいい」「めっちゃ頑張ってる〜〜」「自慢して良いよ〜」「めっちゃお疲れさまでした 自慢の共有ありがとう」「自慢してるにのちゃんかわいい」「さすがです」「すごーーーい！！」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】二宮和也の“自慢”とは？
「自慢してるにのちゃんかわいい」二宮さんは「ふぅ、、、運動70分か、、、、まぁ、上出来か、、、」とつづり、1枚の写真を投稿。スマートウオッチの画面を撮影したショットで、運動時間が「70分」と表示されていることを自ら報告しています。「めちゃ自慢してます 自慢です」と付け加え、かわいらしく自慢する姿がファンに大好評のよう。
“リア充ムーブ”を報告同日の別投稿では「朝から経済ニュース観ながら30分位ウォーキングするというリア充ムーブぶっかましてきました」と、朝の予定や運動時間を報告していた二宮さん。ファンからは、「めちゃくちゃリア充だね」「かっこいい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)