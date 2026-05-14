複合型エンターテインメントフェスティバル『TOMAKOMAI MIRAI FEST 2026』が、9月12日、13日に北海道苫小牧市のキラキラ公園にて開催。あわせて、第1弾出演アーティストが発表された。

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本イベントは2022年にスタートし、2026年で開催5周年を迎える。苫小牧港の北側に位置し海を望むキラキラ公園を舞台に、音楽、アート、食、テクノロジーなど多彩なカルチャーコンテンツを通じて、苫小牧の魅力を国内外へ発信することを目的としている。

今回、第1弾出演アーティストとして発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、大黒摩季、SWEET STEADYの3組。世代やジャンルを横断したラインナップとなっており、追加アーティストや各種コンテンツについては今後順次発表される。

また、通し入場券の前売りチケットは、チケットぴあにてオフィシャル1次先行受付（抽選）が本日5月14日12時よりスタート。受付期間は5月24日23時59分までとなっている。地元割チケットは苫小牧観光協会にて販売予定で、駐車券に関する詳細は後日発表予定だ。

あわせて、遠方からの来場者に向けて、優先観覧エリア特典などを含むJTBによるオフィシャルツアーの実施も予定されている。ツアー内容や販売スケジュールの詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）