「30得点でわずか３失点」W杯のダークホースに日本代表を海外選出！ただ、“キーマン”に挙がった４選手のうち２人は…
夏の北中米ワールドカップで活躍するのは、どんなチームだろうか。チャンスは有力候補だけのものではない。下馬評を覆して躍進するチームは、これまでの大会でも多々みられた。
海外メディア『Tribuna』は５月13日、今大会でダークホースとなり得るチームたちについて報道。その中で、森保一監督率いる日本代表にも言及した。
サムライブルーについて、同メディアは「日本はプレッシャーとテンポを土台とするアプローチだが、それが効果的なのは、90分を通じていかに一貫してそれをするかだ」と報じている。
「予選はそれを明白に示した。30得点でわずか３失点。コントロールを失う時間帯はほとんどなかった。中国戦での７−０やインドネシア戦の６−０という結果は攻撃力を浮き彫りにしているが、日本の成熟ぶりをより物語っているのは敵地で２−０と勝利したサウジアラビア戦だろう」
「その後のフレンドリーマッチでもそれは強まり、ブラジルやイングランドを相手に勝利。長い時間にわたって日本がリズムをつくった」
さらに、Tribunaは「カオル・ミトマはサイドで加速力と前進力をもたらす。タケフサ・クボは知性で中盤と前線をつなぐ。タクミ・ミナミノとアヤセ・ウエダは動きと決定力を供給する」と続けた。
「オランダ、スウェーデン、チュニジアとのグループステージは、少し異なるバランスが必要となる。だが、最近のパフォーマンスから、さほど変える必要はないだろう」
周知のとおり、三笘は直近のブライトンの試合でハムストリングを負傷。大会出場が絶望的との声もある。南野も12月にひざの前十字じん帯を断裂した。５月15日のメンバー発表を待たなければならないが、状況は厳しい。
ただ、前回大会でもドイツ、スペインを倒して世界を驚かせた日本に対する注目は確かだ。Tribunaは「最近の大会が示すことがあるとするなら、それは評判だけでは勝ち進んでいけないということだ」と締めくくった。
「スターの力などと同じように、チーム構造やタイミング、勢いが重要になる」
「だからこそ、2026年大会に向けて最も危険なのは、必ずしも明らかなチームとは限らないのだ」
森保ジャパンは世界の頂点を目指している。北中米W杯で再び世界をあっと言わせられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」「歴史に名前を刻み始めてる」
海外メディア『Tribuna』は５月13日、今大会でダークホースとなり得るチームたちについて報道。その中で、森保一監督率いる日本代表にも言及した。
サムライブルーについて、同メディアは「日本はプレッシャーとテンポを土台とするアプローチだが、それが効果的なのは、90分を通じていかに一貫してそれをするかだ」と報じている。
「その後のフレンドリーマッチでもそれは強まり、ブラジルやイングランドを相手に勝利。長い時間にわたって日本がリズムをつくった」
さらに、Tribunaは「カオル・ミトマはサイドで加速力と前進力をもたらす。タケフサ・クボは知性で中盤と前線をつなぐ。タクミ・ミナミノとアヤセ・ウエダは動きと決定力を供給する」と続けた。
「オランダ、スウェーデン、チュニジアとのグループステージは、少し異なるバランスが必要となる。だが、最近のパフォーマンスから、さほど変える必要はないだろう」
周知のとおり、三笘は直近のブライトンの試合でハムストリングを負傷。大会出場が絶望的との声もある。南野も12月にひざの前十字じん帯を断裂した。５月15日のメンバー発表を待たなければならないが、状況は厳しい。
ただ、前回大会でもドイツ、スペインを倒して世界を驚かせた日本に対する注目は確かだ。Tribunaは「最近の大会が示すことがあるとするなら、それは評判だけでは勝ち進んでいけないということだ」と締めくくった。
「スターの力などと同じように、チーム構造やタイミング、勢いが重要になる」
「だからこそ、2026年大会に向けて最も危険なのは、必ずしも明らかなチームとは限らないのだ」
森保ジャパンは世界の頂点を目指している。北中米W杯で再び世界をあっと言わせられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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