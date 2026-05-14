「30得点でわずか３失点」W杯のダークホースに日本代表を海外選出！ただ、“キーマン”に挙がった４選手のうち２人は…

「30得点でわずか３失点」W杯のダークホースに日本代表を海外選出！ただ、“キーマン”に挙がった４選手のうち２人は…