若者の県外流出を防ごうと、平田知事らが経済団体に魅力ある求人を増やすよう要請しました。

大学生の県内就職内定率は4割を下回っていて、処遇の改善や積極的な情報発信などを求めています。

要請を行ったのは、平田知事と長崎労働局の髙西 盛登 局長です。

県商工会議所連合会など、5つの経済団体の代表らに、働きやすさや給与などの処遇の充実や、公正な採用選考の実施などを求める要請文を手渡しました。

（平田知事）

「仕事の内容のみならず、働きやすさ、やりがい、処遇など様々な面で県内企業の魅力を多くの若者に知ってもらい、“県内で働いてみたい” と思われるようにすることが非常に重要」

長崎労働局によりますと、今年3月に県内8つの大学を卒業した学生の就職内定率は「97.3％」と、統計を取り始めた1987年以降、3番目の高い水準となっています。

しかし、県内の企業に内定した人は「38.4％」で、県の総合計画で定めた目標の45％とは 5ポイント以上の開きがあります。

（県商工会議所連合会 森 拓二郎 会長）

「物価高や人手不足の中、中東情勢の影響なども加わり、多くの中小企業、小規模事業者が賃上げや環境改善を図りたくても、そのための経営資源に余裕がない。省力化投資や賃上げなどに対する支援策のさらなる拡充をお願いしたい」

県や労働局では、インターンシップや合同説明会で企業の魅力をPRし、県内就職者を増やしたいとしています。