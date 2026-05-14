道端に咲くコスモスのような黄色い花、最近よく見かけませんか？きれいだからといって摘んで持ち帰ってはいけません。最大で300万円の罰金などが科される可能性も。そのワケとは？



（岡本善久アナウンサー）

「鹿児島市の甲突川沿いの道路です。道沿いに黄色い花が咲いています。時折、風に吹かれて揺れています」



最近、道端でコスモスのような黄色い花が咲いているのを見かけませんか？





こちらは鹿屋市。川沿い一面に黄色く鮮やかに咲いています。蜂も蜜を吸いに来ていました。一方、南さつま市でも。川の斜面の広範囲に咲いています。道路沿いにも…。川の流れと風にそよぐかわいらしい黄色い花が、なんとも癒される雰囲気です。（通行人）「毎年咲くが、今年はすごく咲いている。本当にきれいだなと思ってうっとりする。持って帰ろうかなと思うぐらい」花の名前を聞いてみると…。（通行人）「コスモス？」初夏の青空に映えてきれいなこの花。コスモスのように見えますが、実は、オオキンケイギクという特定外来生物なんです。オオキンケイギクは、5月から7月ごろにかけて鮮やかな黄色の花を咲かせる、北アメリカ原産の植物。高さは、30センチから70センチ程度で、道路の法面などに利用されたり、かつては観賞用としても親しまれていました。しかし、繁殖力が非常に強く、一度定着すると、もともといる植物を追いやってしまう性質があり、国が、2006年に「特定外来生物」に指定。「特定外来生物」は、許可なく栽培したり持ち運んだりすることが禁止されていて、違反した場合、最高で3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金が科せられます。（岡本善久アナウンサー）「JR谷山駅の目の前を流れる永田川です。この永田川沿いにも、オオキンケイギクが繁殖しています」道路の法面のほか、土手、河原、空き地など開けた場所によく見受けられます。（鹿児島市環境部・中島智広参事）「非常に繁殖力が強くて、一旦、定着してしまうと、在来の野草、こういったものの生育場所を奪ってしまう。周囲の環境を一変させてしまうというのが問題。生物の多様性を乱すことにつながり、その結果、我々の暮らしにも影響を与える」まるで黄色の絨毯のように広がるオオキンケイギク。しかし、その正体は在来種の生育場所を奪い、環境省が駆除を呼びかける、美しくも厄介な花でした。