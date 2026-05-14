NMB48の17歳高3メンバー、マニアックすぎる「ガンダム」ポーズが“万バズ”…「再現度やば〜」 石山千尋が自身をアピール
NMB48の石山千尋（17）が、14日までに自身のXを更新し、マニアックな「ガンダム」ポーズを披露した。
【写真】「なんだこれ（笑）」…NMB48・石山千尋、“ナラティブ組体操”を披露
メンバーとともに「3人にオススメのポーズ」として再現したのは、『機動戦士ガンダムNT』キービジュアルのポージング。ネット上では“ナラティブ組体操”とも呼ばれる。
この投稿が「なんだこれ（笑）」「なんでナラティブ？笑 マニアック過ぎるやろ」「全員理解してるのかな」「再現度やば〜」などと話題に。
石山は「万バズありがとうございます！沢山の方に見て頂けて嬉しいです」「高校3年生17歳のちひるんこと石山千尋です！ガンダムやドローン、読書など好きなこと沢山です」とアピールした。
【写真】「なんだこれ（笑）」…NMB48・石山千尋、“ナラティブ組体操”を披露
メンバーとともに「3人にオススメのポーズ」として再現したのは、『機動戦士ガンダムNT』キービジュアルのポージング。ネット上では“ナラティブ組体操”とも呼ばれる。
この投稿が「なんだこれ（笑）」「なんでナラティブ？笑 マニアック過ぎるやろ」「全員理解してるのかな」「再現度やば〜」などと話題に。
石山は「万バズありがとうございます！沢山の方に見て頂けて嬉しいです」「高校3年生17歳のちひるんこと石山千尋です！ガンダムやドローン、読書など好きなこと沢山です」とアピールした。
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