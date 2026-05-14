21人が死傷したバス事故で警察は、運転手の供述を超えるスピードが出ていたとみて、車両の詳しい検証を開始しました。

■供述よりも速いスピード出ていたか

【記者リポート】

「いま、マイクロバスにつけられていたブルーシートがはがされました。前方部分、ガードレールが突き刺さっているのが分かります。これから福島県郡山市内の事業所に運ばれます」



北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故。



過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手の若山哲夫容疑者（68）は、これまで警察の調べに対し、「速度の見極めが甘かった」「時速90kmから100kmは出ていた」と供述していましたが、警察はこの供述よりも速いスピードが出ていたとみて、5月14日、自動車の整備などを行う会社に事故のあったマイクロバスを移動させ、車両の検証を開始しています。

■バス運行会社の営業担当者から話を聞いた男性

この若山容疑者に知人の知人からの紹介で運転を依頼した蒲原鉄道の営業担当者。



【蒲原鉄道を知る人】

「金子（蒲原鉄道の営業担当）に対して、今回の運転手と面談をしないまま、当日のレンタカーの引き渡しまで会っていないと聞いたものだから、なんで時間があったのに本人に会わなかったのかということは問いただした」



こう話していたのは蒲原鉄道を知る男性。事故後、蒲原鉄道の営業担当者から話を聞いたと言います。

■「レンタカーと運転手の手配依頼されたと…」

そして、気になったのが…



【蒲原鉄道 金子賢二 営業担当】

「学校からの要請で『レンタカーを手配して、なおかつ人も頼むよ』という中で紹介をした」



【男子ソフトテニス部顧問 寺尾宏治 氏】

「『費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしい』と依頼したことはない。また、運転手の紹介を依頼したこともない」



蒲原鉄道と北越高校で食い違うバスや運転手の手配をめぐる認識です。



【蒲原鉄道を知る人】

「寺尾先生が金子に見積もりをとったときに『大型バスいくら、中型バスいくら、マイクロバスいくら、レンタカーいくら』ということで、金子は電話で先生に連絡をしたと。（Q．回答は？）『今回はレンタカーでお願いしたい』と。ついては学校側で運転する先生もいないし、保護者もいないということで『運転手も手配をお願いしたい』という回答だったと聞いている」

■「緑・白ナンバーの違い分かると思う」

さらに…



【男子ソフトテニス部顧問 寺尾宏治 氏】

「金子氏を信頼していたので、自分自身の目でナンバーの確認をすることはしなかった。運転手についても、その所属を確認することはしなかった」



「蒲原鉄道の貸し切りバスであることを信じていた」と主張する学校側に対し…



【蒲原鉄道を知る人】

「緑ナンバーか白ナンバーの区分けはキャリアの長い先生だから当然分かるだろうし、グリーンナンバーの乗務員というのは制服・制帽が社内規則なので」

■「運転手の手配はきつく止めていた」

ただ、蒲原鉄道を知る男性はこうした違法と判断される恐れのある運行については注意を促してきたと言います。



【蒲原鉄道を知る人】

「レンタカーを紹介するのは違法ではないと思っているので、レンタカーの話が来たときは『レンタカーの紹介はいいけど、運転手の手配はするな』ときつく言っていた。それは白バス行為になるのでやめろと言っていた」



責任の所在が不明確なままの状態が続く今回のバス事故。



【蒲原鉄道を知る人】

「正直に話をして、とにかくこの件をすっきりした形で決着をつけなければいけない」



警察や国交省は白バス行為が繰り返されてきたとみて調べを進めています。