警察が交通違反の対象者に反則金の納付を科す「交通反則通告制度」いわゆる"青切符制度"が施行されて1か月あまりです。

【写真を見る】自転車「青切符」施行1か月 熊本県内の交付は0件 "指導警告"は596件で「一時不停止」が最多

全国では4月の1か月間に2100件ほどの交付がありましたが、熊本県内は1件もありませんでした。ただ"指導警告"を受けるケースは多いようです。

記者の実感は――

記者「この場所に来て30分程、自転車の利用者を見ていますが、危険を感じるほどの違反はほぼ見られません。しかしその中で強いて言えば、自転車の右側通行、いわゆる逆走がたまに見られるくらいです」

自転車の利用者は意識高まる――

「並列とかはやっていたのでそれは友達同士で、ここ一列で行こうと言っています」

「変わらないです。前からヘルメットはしているし、路側帯を走るようにしているので」

「一時停止とか前はあまり気を付けてなかったんですけど、法律も変わって気を付けようと思いました」

「気持ちは結構変わりました」

反則行為は113種類――

制度の導入で安全運転を心掛けるようになったという声がある一方で、多くのルールに戸惑う声もありました。

自転車の利用者は――

「左側通行ですね。車道と自転車レーンが分かれているところはいいけど、ほとんど分かれていない」

「車で運転しているときに自転車がいると追い越しするのに躊躇する」

青切符交付まで至らない"指導警告"は

警察によりますと、4月の1か月間、"指導警告"は熊本県内で596件ありました。最も多いのが「一時不停止」で、全体の3割を占めています。

警察は、スマートフォンを使用する「ながら運転」や「信号無視」など、危険運転とみなす行為は、違反として摘発する考えですが、「一時不停止」や「並進」などはまず指導警告を行うことで、交通ルールの周知を図る考えです。

4月の"指導警告"件数一覧

198件：一時不停止／114件：並進禁止／83件：右側通行／29件：信号無視／20件：歩道通行／19件：携帯使用／12件：無灯火

／6件：歩道通行法／3件：携帯注視／3件：2人乗り／109件：その他

熊本県警によりますと"指導警告"は去年より減っているということで、制度導入をきっかけに「交通ルールを守る人達が増えているのではないか」という見方もあります。