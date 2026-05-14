「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が投手専念で７回４安打無失点の好投で３勝目（２敗）を挙げ、チームの連敗を４で止めた。今季自己最多１０５球を投げて与四球２、奪三振８。開幕から７登板連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）を達成し、規定投球回数にも到達。防御率０・８２と良化させ、メジャー全体１位に立った。

試合後の監督会見は大谷に関する質問が集中。ロバーツ監督が投打どちらもレベルの高いパフォーマンスを見せている大谷だからこその“宿命”について熱弁を振るう場面があった。

調子を崩すと、どちらか１つに専念すべきと議論させる現象を問われた指揮官は「面白いもので、去年は投げるべきじゃない、打者に専念すべきだという議論が多かったのに今年はその逆の話が出はじめている」。この日は、疲労軽減を目的に球団の方針で投手に専念させたことを踏まえ「彼の頭の中は想像がつかないが、我々としては彼の状態に合わせて柔軟に対応し、最善の形でマネジメントできているという確信がある。決まった答えがあるわけではなく、その時々の彼の感覚に応じて対応していくしかない」と話し、「彼もそれを理解し、感謝していると思う」と双方、合意の上での措置であることを強調した。

１８年のメジャーデビュー以来、ここまで唯一無二の存在。ロバーツ監督は「彼はマウンドに立てば、ノーヒッターを期待され、打席に立てばホームラン２本を期待される。それが彼の宿命。それは彼自身がそのレベルに到達しているからだ」と言った。