女優の藤原紀香、タレントのＬｉＬｉＣｏが１４日、都内で行われた報知映画賞・特選試写会でトークショーを行い、映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」（香月秀之監督、２９日公開）の見どころを語った。

高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。橋爪演じる大原真一が行きつけにするスナックのママ・カオリ役を演じた藤原は「誰かの人生を見ているのに、すべて自分に置き換えられる。ハッとさせられて、人生のヒントになる。すてきな作品だと思います」と作品の魅力を語った。

藤原が演じるカオリは、豊富な人生経験を生かし、助言や格言を披露する役どころ。壇上では役柄さながらに「人生に無駄な時間はない 全ては貴方（あなた）の物語」と直筆の掛け軸を披露。「人生は、思い通りになることの方が少ない。壁にぶち当たって、悩んだりしながら、人生は進んでいく。すべて自分のストーリー。年齢を重ねることを愛しく思えたらいいな」と思いを込めた。

高畑演じる大原千賀子のコーラス仲間・理佳子を演じるＬｉＬｉＣｏは「この映画には人生に必要なことが盛り込まれていて、とても勉強になる。どこまでも続いてほしい。５０年後にも映画『お終活４８』みたいになって、ここに立っていたい」とシリーズの継続を願った。