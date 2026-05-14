航行中のクルーズ船で感染が拡大したとみられる「ハンタウイルス」。一体どんなウイルスなのか、感染力や私たちに必要な心構えを専門家に聞きました。

【写真を見る】｢コロナみたいになったら怖い｣ ハンタウイルスの疑問…感染力は？特効薬は？医師に聞いてみた 大西洋を航行していたクルーズ船で感染相次ぐ

大西洋を航行していたクルーズ船内で、集団感染が疑われている「ハンタウイルス」。ヒトからヒトへの感染がまれに起きるとされる「アンデス株」の感染が確認されています。

「コロナみたいになったら怖い…」

WHO＝世界保健機関などは「大規模な流行の兆候は見られない」と強調していますが、なじみのないウイルスに名古屋の人たちは…





（70代女性）「不安ですね。よく分からないものですから」（40代女性）「怖いし、怖い以前にどうしたらいいか分からない」

ウイルスに対する漠然とした不安に加え、外出自粛や休業要請などコロナ禍を経験したからこその疑問も…

（30代女性）

「また（コロナ禍の）自粛期間みたいになったりするのかな…心配ですね」

（40代女性）

「コロナみたいになったら怖い。爆発的に感染していくのかっていうのは疑問」

こうした、皆さんの疑問を専門家に聞きました。

感染力は？特効薬は？

（名古屋大学医学部附属病院 山本尚範医師）

「1人から2人くらいにうつる感染力。感染予防をしっかりすればそれが1を下回って収束していく。その程度の感染力」

Q.ハンタウイルスの特効薬はある？

「確立されて世界で使えるような薬は今のところない」

Q.対症療法で病と闘うしか現時点ではない？

「その通りです」

山本医師によるとハンタウイルスが引き起こす肺炎は、人工呼吸器などにより致死率が下がる可能性はあるものの、クルーズ船内ではそれが出来なかったため、亡くなった人もいたのではないかということです。

「日本には住んでいないネズミ」

Q.そこまで恐れずに過ごすことが大切？

「日本には住んでいないネズミによって、感染を起こしているので、日本ではそこまで心配しなくていいと思います」

ウイルスの実態を知り、正しく恐れることが大切です。