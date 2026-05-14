欧州株　堅調、前日の米株式市場の流れ受けＩＴ関連が高い
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100　 10353.33（+27.98　+0.27%）
独ＤＡＸ　　24461.86（+325.05　+1.35%）
仏ＣＡＣ40　 8061.09（+53.12　+0.67%）
スイスＳＭＩ　 13212.96（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50098.00（+306.00　+0.61%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7492.50（+23.00　+0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29572.50（+93.25　+0.32%）