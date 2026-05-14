欧州株 堅調、前日の米株式市場の流れ受けＩＴ関連が高い
欧州株 堅調、前日の米株式市場の流れ受けＩＴ関連が高い
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100 10353.33（+27.98 +0.27%）
独ＤＡＸ 24461.86（+325.05 +1.35%）
仏ＣＡＣ40 8061.09（+53.12 +0.67%）
スイスＳＭＩ 13212.96（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50098.00（+306.00 +0.61%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7492.50（+23.00 +0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29572.50（+93.25 +0.32%）
東京時間19:30現在
英ＦＴＳＥ100 10353.33（+27.98 +0.27%）
独ＤＡＸ 24461.86（+325.05 +1.35%）
仏ＣＡＣ40 8061.09（+53.12 +0.67%）
スイスＳＭＩ 13212.96（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50098.00（+306.00 +0.61%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7492.50（+23.00 +0.31%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29572.50（+93.25 +0.32%）