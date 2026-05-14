鍔本規之市議（77）ピースで法廷へ「議員バッジ付けていたらダメはおかしい」菓子折り28人に配布し「公職選挙法違反」で初公判　岐阜・本巣市

ピースサインを掲げて笑顔で法廷に向かうのは、岐阜県の鍔本規之市議（77）。

自身も出馬した市議選前の2025年9月、支援者を通じて、有権者28人に約6万円分の菓子折りを配った「公職選挙法違反」の罪に問われ13日、初公判が行われました。

鍔本市議は疑惑が明らかになった2025年12月、真っ向から疑惑について否定。

鍔本規之市議：

選挙運動しなくても当選します。何一つやましいことはない。年に何回もやっていることがどうして今回、警察の取り調べを受けなければならなかったのか。

菓子折りの配布について「近所づきあいで毎回やっていた」「有権者への寄付には当たらない」と主張していました。

13日の初公判でも長い時間をかけて反論。

鍔本規之市議：

私の行為が処罰されるべき違法行為にあたるのか大きな疑問を持っている。

また、弁護側も寄付行為の禁止について「被告人の日常生活を不当に制するもので、日本国憲法に違反する」と主張しました。

裁判を終えた鍔本市議は「言いたいことは言えた。いち社会人としてなら何ら問題がないことが、議員バッジをつけていたらダメだということ自体おかしい。（Q.公選法が“違憲”であるという主張？）そういうことです」

一方、地元の市民からは「まあ、ああいう人やで。元から元から」「悪あがきとしか思えない」といった声が聞かれました。

次回の裁判は22日に開かれます。