【5月14日の契約情報】日本代表PGが電撃移籍＆リーグ優勝HC契約解除…川崎は一挙7選手の残留を発表
5月14日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。
この日最大のニュースは、日本代表ポイントガード・安藤誓哉の移籍だろう。今シーズンから横浜ビー・コルセアーズでプレーしていた安藤は、同クラブを契約満了により退団し、アルティーリ千葉に加入することが発表された。
絶対的司令塔が退団となった横浜BCだが、森井健太、キング開、須藤昂矢といった在籍年数の長いガード陣は残留が決定。また、同じ神奈川のクラブである川崎ブレイブサンダースは、ベテランの篠山竜青や長谷川技、若手の米須玲音や山内ジャヘル琉人など7選手との契約継続を一挙に発表している。
一方でコーチ陣の人事では、宇都宮ブレックスがジーコ・コロネルHCと双方合意の上で契約解除。併せて、田中誠人ACとトレント・アダムACも契約満了によりチームを去ることとなった。また、ファイティングイーグルス名古屋はこれまで指揮をとっていたルーベン・ボイキンスーパーバイザーコーチが、来シーズンからはヘッドコーチとしてチームを率いることを発表している。
■5月14日に発表されたBリーグ契約情報
＜選手＞
安藤誓哉（横浜BC⇒A千葉／移籍・新規契約）
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大庭圭太郎（滋賀／契約満了）
駒水大雅ジャック（鹿児島／契約満了）※移籍先決定済み
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長谷川暢（茨城／契約継続）
大庭岳輝（越谷／契約継続）
喜多川修平（越谷／契約継続）
伊久江ロイ英輝（川崎／契約継続）
篠山竜青（川崎／契約継続）
野本建吾（川崎／契約継続）
米須玲音（川崎／契約継続）
津山尚大（川崎／契約継続）
長谷川技（川崎／契約継続）
山内ジャヘル琉人（川崎／契約継続）
前野幹太（横浜BC／契約継続）
森井健太（横浜BC／契約継続）
キング開（横浜BC／契約継続）
須藤昂矢（横浜BC／契約継続）
森山修斗（徳島／契約継続）
＜スタッフ＞
ジーコ・コロネル（宇都宮/HC契約解除）
田中誠人（宇都宮/AC契約満了）
トレント・アダム（宇都宮/AC契約満了）
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ルーベン・ボイキン（FE名古屋/SVC⇒HC契約）
【動画】安藤誓哉 2025-26シーズン終了 インタビュー【クラブ公式】