【5月14日の契約情報】日本代表PGが電撃移籍＆リーグ優勝HC契約解除…川崎は一挙7選手の残留を発表

5月14日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。

この日最大のニュースは、日本代表ポイントガード・安藤誓哉の移籍だろう。今シーズンから横浜ビー・コルセアーズでプレーしていた安藤は、同クラブを契約満了により退団し、アルティーリ千葉に加入することが発表された。

絶対的司令塔が退団となった横浜BCだが、森井健太、キング開、須藤昂矢といった在籍年数の長いガード陣は残留が決定。また、同じ神奈川のクラブである川崎ブレイブサンダースは、ベテランの篠山竜青や長谷川技、若手の米須玲音や山内ジャヘル琉人など7選手との契約継続を一挙に発表している。

一方でコーチ陣の人事では、宇都宮ブレックスがジーコ・コロネルHCと双方合意の上で契約解除。併せて、田中誠人ACとトレント・アダムACも契約満了によりチームを去ることとなった。また、ファイティングイーグルス名古屋はこれまで指揮をとっていたルーベン・ボイキンスーパーバイザーコーチが、来シーズンからはヘッドコーチとしてチームを率いることを発表している。

■5月14日に発表されたBリーグ契約情報



＜選手＞



安藤誓哉（横浜BC⇒A千葉／移籍・新規契約）



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



大庭圭太郎（滋賀／契約満了）

駒水大雅ジャック（鹿児島／契約満了）※移籍先決定済み



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



長谷川暢（茨城／契約継続）



大庭岳輝（越谷／契約継続）



喜多川修平（越谷／契約継続）



伊久江ロイ英輝（川崎／契約継続）



篠山竜青（川崎／契約継続）



野本建吾（川崎／契約継続）



米須玲音（川崎／契約継続）



津山尚大（川崎／契約継続）



長谷川技（川崎／契約継続）



山内ジャヘル琉人（川崎／契約継続）



前野幹太（横浜BC／契約継続）



森井健太（横浜BC／契約継続）



キング開（横浜BC／契約継続）



須藤昂矢（横浜BC／契約継続）

森山修斗（徳島／契約継続）

＜スタッフ＞



ジーコ・コロネル（宇都宮/HC契約解除）



田中誠人（宇都宮/AC契約満了）



トレント・アダム（宇都宮/AC契約満了）



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



ルーベン・ボイキン（FE名古屋/SVC⇒HC契約）

【動画】安藤誓哉 2025-26シーズン終了 インタビュー【クラブ公式】





