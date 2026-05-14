株式会社ウエニ貿易のキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」より、アニメ『鬼滅の刃』をモチーフとした機械式腕時計の新モデル3種が、6月5日に発売されることが発表された。予約は5月22日より開始される。

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新モデルはすでに展開されている鬼殺隊モデルに続くラインナップで、上弦の弐「童磨」、上弦の参「猗窩座」、上弦の陸「獪岳」をイメージした鬼モデル3種となる。文字盤には日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、熟練の職人が一つ一つ手作業で仕上げた仕様となっている。ムーブメントには日本製の自動巻き（MIYOTA 82S5）を採用し、組み立ても日本で行うメイドインジャパンの腕時計である。

金沢箔は、金属塊を約0.1μm（1mmの1万分の1）の薄さまで伸ばしたものを、職人が手作業で彩色する伝統工芸。全工程が手作業のため、製品ごとに個性が現れる仕上がりとなる。

童磨モデルは、12時位置のインデックスに上弦の「弐」の瞳をモチーフとして配置し、1秒ごとに回転するディスクには童磨の被り物をモチーフとしたデザインを採用。時分針には童磨が持つ扇をイメージしたデザインが施され、文字盤には頭の模様をイメージしたデザインが銀箔で表現されている。

猗窩座モデルは、12時位置のインデックスに上弦の「参」の瞳をモチーフとして配置し、ディスクと時分針には「羅針」をイメージしたデザインを採用。文字盤には猗窩座の顔の模様をイメージしたデザインが銀箔で表現される。

獪岳モデルは、12時位置のインデックスに上弦の「陸」の瞳のモチーフ、その他のインデックスには勾玉のモチーフを配置。ディスクには日輪刀の鍔をモチーフとしたデザインを採用し、時針は日輪刀、分針は鞘をイメージしたデザインとなっている。文字盤には獪岳の血鬼術をイメージしたデザインが銀箔で表現される。

■製品情報『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 童磨モデル品番：SMS-42-KY-J2D発売日：6月5日（予約開始：5月22日）価格：74,800円（税込）ムーヴメント：自動巻き（MIYOTA 82S5）ケース：ステンレススチール（直径42mm、厚さ12mm）ダイヤル：銀箔ベルト：カーフレザー（ラグ幅22mm、腕周り12.5cm～18.5cm）ガラス：ミネラルガラス裏蓋：シースルーバック防水性：5気圧防水

■『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 猗窩座モデル品番：SMS-41-KY-J3A発売日：6月5日（予約開始：5月22日）価格：74,800円（税込）ムーヴメント：自動巻き（MIYOTA 82S5）ケース：ステンレススチール（直径41mm、厚さ12mm）ダイヤル：銀箔ベルト：カーフレザー（ラグ幅22mm、腕周り12.5cm～18.5cm）ガラス：ミネラルガラス裏蓋：シースルーバック防水性：5気圧防水

■『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 獪岳モデル品番：SMS-42-KY-J6K発売日：6月5日（予約開始：5月22日）価格：77,000円（税込）ムーヴメント：自動巻き（MIYOTA 82S5）ケース：ステンレススチール（直径42mm、厚さ12mm）ダイヤル：銀箔ベルト：カーフレザー（ラグ幅22mm、腕周り12.5cm～18.5cm）ガラス：ミネラルガラス裏蓋：シースルーバック防水性：5気圧防水メーカー：株式会社ウエニ貿易ブランド：GARRACK（ギャラック）

（文＝リアルサウンド編集部）