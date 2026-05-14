北中米W杯全試合の1/4が「安全基準を超える暑さ」か、7試合開催のマイアミは「ほぼ確実に危険基準に達する可能性」
北中米ワールドカップの猛暑による選手や観客への健康リスクが高まっている。『ロイター』や『BBC』によると、科学者グループが国際サッカー連盟(FIFA)に対し、暑熱対策の強化を求める公開書簡を送った。
気候研究グループ「World Weather Attribution(WWA)」は、国際サッカー選手会(FIFPRO)の支援を受けて分析を実施。専門家らは、現行のFIFAガイドラインについて「現在の科学的知見と合致しておらず、正当化が困難」と警告している。
科学者グループの研究では、気温や湿度、日差し、風速を総合的に評価する暑さ指数(WBGT)を基準に分析。その結果、全104試合のうち約4分の1が、FIFPROの推奨安全基準を超える暑さの中で行われる可能性があるとされた。また、5試合はWBGTが28度を超える見込みで、FIFPROが「プレーに安全ではない」と位置づける危険域へ達する可能性がある。この28度という数値は「乾燥した暑さでは約38度、高湿度環境では約30度」に相当する。
特にリスクが高い都市として、マイアミ、カンザスシティ、ニューヨーク、フィラデルフィアが挙げられた。中でもマイアミは「ほぼ確実に危険基準に達する可能性がある」と分析されている。同都市はC組のスコットランド対ブラジル戦、H組のサウジアラビア対ウルグアイ戦、ウルグアイ対カーボベルデ戦、K組のコロンビア対ポルトガル戦のほか、ラウンド32、準々決勝、そして3位決定戦でも試合が行われる。
決勝開催地となるニューヨーク近郊のメットライフ・スタジアムについても、1994年大会時と比べて危険基準へ達するリスクが約2倍になったと指摘されている。使用される16会場のうち14会場で危険レベルの暑さになる可能性があるという。
科学者グループの公開書簡にはイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、欧州の専門家20人が署名。専門家らは、WBGTの28度超での試合延期・中止基準の導入、最低6分間のクーリングブレーク、選手向け冷却設備の強化、最新科学に基づくガイドライン更新を求めている。
一方、FIFAは現在の対策として、各試合前半・後半に3分間のクーリングブレイクを義務化。屋外会場では、控え選手やスタッフ向けに空調付きベンチも設置される予定となっている。また、観客向けには給水設備、日陰エリア、ミスト設備、冷却バスなどを用意すると説明している。さらに「選手、審判、観客、スタッフの健康と安全を守ることに尽力している」とコメント。大会期間中は気象データをリアルタイムで監視し、開催時間調整や冷却対策を行う方針を示している。
気候研究グループ「World Weather Attribution(WWA)」は、国際サッカー選手会(FIFPRO)の支援を受けて分析を実施。専門家らは、現行のFIFAガイドラインについて「現在の科学的知見と合致しておらず、正当化が困難」と警告している。
特にリスクが高い都市として、マイアミ、カンザスシティ、ニューヨーク、フィラデルフィアが挙げられた。中でもマイアミは「ほぼ確実に危険基準に達する可能性がある」と分析されている。同都市はC組のスコットランド対ブラジル戦、H組のサウジアラビア対ウルグアイ戦、ウルグアイ対カーボベルデ戦、K組のコロンビア対ポルトガル戦のほか、ラウンド32、準々決勝、そして3位決定戦でも試合が行われる。
決勝開催地となるニューヨーク近郊のメットライフ・スタジアムについても、1994年大会時と比べて危険基準へ達するリスクが約2倍になったと指摘されている。使用される16会場のうち14会場で危険レベルの暑さになる可能性があるという。
科学者グループの公開書簡にはイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、欧州の専門家20人が署名。専門家らは、WBGTの28度超での試合延期・中止基準の導入、最低6分間のクーリングブレーク、選手向け冷却設備の強化、最新科学に基づくガイドライン更新を求めている。
一方、FIFAは現在の対策として、各試合前半・後半に3分間のクーリングブレイクを義務化。屋外会場では、控え選手やスタッフ向けに空調付きベンチも設置される予定となっている。また、観客向けには給水設備、日陰エリア、ミスト設備、冷却バスなどを用意すると説明している。さらに「選手、審判、観客、スタッフの健康と安全を守ることに尽力している」とコメント。大会期間中は気象データをリアルタイムで監視し、開催時間調整や冷却対策を行う方針を示している。