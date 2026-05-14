○リョー菱ＨＤ <167A> [東証Ｐ]

発行済み株式数の7.41％にあたる400万株の自社株を消却する。消却予定日は5月25日。



○協和日成 <1981> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる50万株(金額で6億9300万円)を上限に、5月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は5月29日付で消却する。



○ＵＴ <2146> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる390万株(金額で5億2500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から8月6日まで。



○ｍｅｉｔｏ <2207> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.91％にあたる80万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月24日まで。取得した自社株は27年3月31日付で全て消却する。



○共同ＰＲ <2436> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.28％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から11月30日まで。



○ＲＩＺＡＰ <2928> [札証Ａ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.84％にあたる1100万株(金額で26億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年5月14日まで。



○ネクソン <3659> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.8％にあたる1400万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から7月31日まで。



○チェンジＨＤ <3962> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.59％にあたる250万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から11月30日まで。



○オリオン <409A> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.00％にあたる42万5000株(金額で5億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から6月15日まで。



○パーカライ <4095> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.1％にあたる800万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月31日まで。



○カネカ <4118> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.32％にあたる140万株(金額で70億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月24日まで。また、発行済み株式数の2.22％にあたる140万株の自社株を消却する。消却予定日は27年3月31日。



○コマースワン <4496> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月25日から11月12日まで。



○サイボウズ <4776> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.5％にあたる300万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から7月31日まで。



○トライアイズ <4840> [東証Ｓ]

発行済み株式数の2.19％にあたる20万株の自社株を消却する。消却予定日は5月28日。



○カバー <5253> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.6％にあたる300万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から7月8日まで。



○ＳＥＣカーボ <5304> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.24％にあたる45万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から11月30日まで。



○東プレ <5975> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.33％にあたる115万5000株(金額で29億5102万5000円)を上限に、5月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○タクマ <6013> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.75％にあたる200万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から9月7日まで。



○アマダ <6113> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.0％にあたる2500万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から27年3月31日まで。取得した自社株は27年3月31日付で全て消却する。



○ＧＭＯメディ <6180> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.10％にあたる2万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から12月31日まで。



○栗田工 <6370> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.57％にあたる500万株(金額で350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月31日まで。



○マースＧＨＤ <6419> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.50％にあたる120万株(金額で42億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から10月30日まで。



○高見サイ <6424> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.2％にあたる22万7000株(金額で2億0543万5000円)を上限に、5月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＢＵＦ <6676> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の16.9％にあたる400万株(金額で112億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年4月30日まで。



○日本光電 <6849> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.75％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は6月18日。



○カシオ <6952> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.67％にあたる600万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から7月30日まで。取得した自社株は8月31日付で全て消却する。



○田中精密 <7218> [東証Ｓ]

発行済み株式数の12.06％にあたる117万7000株(金額で11億6005万7000円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月15日から6月11日まで。買い付け価格は941円。



○セルム <7367> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる55万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から7月14日まで。



○リーガル <7938> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.09％にあたる12万2000株(金額で3億3000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年2月28日まで。



○カワセコンピ <7851> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.79％にあたる22万5000株(金額で5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から6月30日まで。



○ＴＯＰＰＡＮ <7911> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.90％にあたる1400万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年5月14日まで。



○極東貿易 <8093> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.99％にあたる60万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年2月28日まで。



○三井住友トラ <8309> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.0％にあたる1400万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から9月30日まで。取得した自社株は10月20日付で全て消却する。



○日証金 <8511> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.2％にあたる180万株(金額で34億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年3月31日まで。



○山九 <9065> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の9.97％にあたる500万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年2月26日まで。



○和心 <9271> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.3％にあたる15万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から11月11日まで。



○ＴＢＳＨＤ <9401> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.05％にあたる650万株(金額で360億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から27年2月26日まで。また、発行済み株式数の2.72％にあたる450万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○日テレＨＤ <9404> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.04％にあたる520万株(金額で120億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から8月31日まで。取得した自社株は9月30日付で全て消却する。



○イノテック <9880> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の8.2％にあたる100万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から12月31日まで。



○シャルレ <9885> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.03％にあたる75万株(金額で2億8500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月1日から27年3月23日まで。



［2026年5月14日］



株探ニュース