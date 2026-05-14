ラグビーのリーグワンプレーオフに6チームの主将が14日、都内で記者会見に出席。東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)のリーチ マイケル選手がリーグ6位からの逆襲を誓いました。

昨季2連覇を達成したBL東京ですが、開幕戦で埼玉ワイルドナイツ(埼玉WK)にまさかの0-46の完封負け。今季は8勝10敗の6位ギリギリでプレーオフに進みました。

負けたら終わりの準々決勝は、5月24日(日)にクボタスピアーズ船橋・東京ベイ(S東京ベイ)と激突。

37歳のリーチ マイケル選手は、「(今季は)負けた経験をたくさんしてきた。負けた経験と勝った経験を全て準々決勝につなげていきたい。次の試合にかけているのは、自分の経験と一発の勝負強さを合わせて勝負したい」と力を込めました。

またリーグ戦首位だったコベルコ神戸スティーラーズ(神戸S)は、初優勝を目指す戦い。李承信選手は、「ノックアウトステージは別物」とし、「勝敗を決める瞬間をどれだけ自分のものにできるかっていうことが大事」と意気込みました。

▽プレーオフ

【準々決勝】

■5月23日

東京サントリーサンゴリアス(東京SG) - リコーブラックラムズ東京(BR東京)

■5月24日

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ(S東京ベイ) - 東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)

【準決勝】

■5月30日

コベルコ神戸スティーラーズ(神戸S) - 東京SG or BR東京の勝者

■5月31日

埼玉パナソニックワイルドナイツ(埼玉WK) - S東京ベイ or BL東京の勝者

【3位決定戦】

■6月6日

【決勝】■6月7日