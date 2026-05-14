タレントの森泉が、5月13日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。庶民とかけ離れたポジティブ思考が波紋を呼んでいる。この日のテーマは「メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」だった。

「MCのくりぃむしちゅー・上田晋也さんから『泉ちゃん、ヘコむなんてことないもんな？』と振られると、森さんは『ない、ない、ない』と即答しました。

続けて『うちのお母さんがとにかく明るくて、何かあることは全部意味があって起こる。イヤなことがあったら次にいいことがある』などと、森家に根づいたポジティブ哲学を明かしたのです」（芸能記者）

だが、スタジオがザワついたのは、その直後だった。

「森さんは壁にクルマをぶつけた際、『よっしゃ！新しいクルマ買える！』と、気持ちを切り替えられたと笑顔で告白。上田さんも『ちょっとヘコんだぐらいで買い替えるの？』と、さすがに引き気味でツッコんでいました」（同前）

こうした発言に、Xでは、

《ポジティブっていうより単にお金に余裕がある人よ》

《ポジティブよりも金持ちエピソードでは？》

《メンタル強いじゃなく、無神経なだけよね》

と冷めた声が噴出している。

「そもそも森家は、日本の芸能界でトップクラスのセレブ一家です」と語るのは放送作家だ。

「祖母は世界的デザイナーの故・森英恵氏。実家は都内の一等地にある超豪邸です。森さん自身も、犬やナマケモノ、爬虫類など21種類30匹のペットを飼っていると明かし、エサ代は月100万円超と過去に告白しています。

2022年放送の『太田上田』（中京テレビ）では、祖母の “小さいときからちゃんとしたものを食べてほしい” という方針から『フォアグラを0歳から食べていた』と発言しています。

また、5人きょうだい全員が小学校から慶應という超エリート環境。入学金や学費だけでも一般家庭とは桁違いでしょう。金銭感覚のズレは、いまに始まったことではないのです」（同前）

もちろん、森の “折れないメンタル” は本物なのだろう。

「ただ、今回のエピソードは、“何があっても前向き” というより、“お金があるからノーダメージ” に聞こえてしまった。同じポジティブでも、お金のない人が苦労しながら立ち直った話とは説得力がまったく違います。番組のテーマが “メンタル” である以上、少し的外れな印象でした」

自由奔放キャラとはいえ、7歳の娘を持つ43歳。そろそろ “天然セレブ” で済まされない空気も漂い始めているがーー。