5月13日、元「モーニング娘。」（以下、モー娘。）の保田圭が、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した。軽妙なトークでスタジオを盛り上げたが、番組内での保田のビジュアルに注目が集まっている。

この日は、「五月病なんて関係ない！メンタル強すぎる女VS弱すぎる女」がテーマ。自分のメンタルが強いか、弱いかをめぐって意見を交わした。

「タレントの森泉さんや神田愛花さん、元AKB48の大家志津香さんらが『強い派』、川村エミコさんや安藤美姫さん、そして保田さんらが『弱い派』として出演。保田さんはモー娘。時代、ファンとメンバー全員の握手会で、自分だけスルーされて落ち込んだエピソードを披露し、場を湧かせていました」（スポーツ紙記者）

“メンタル弱い” トークを展開した保田だが、放送後のXでは

《保田圭が綺麗になりすぎててビビる》

《保田圭ちゃん前から綺麗だったけど最近ますます美人になったよなあ》

《年齢を重ねてキレイになっていく圭ちゃん凄えな》

など、保田のビジュアルに驚く声が聞かれていた。

「ポニーテールにグレーとブラックのワンピースで出演した保田さんですが、色白で透明感のある肌が際立って見えたようです。モー娘。時代、保田さんはほかのメンバーに比べて容姿が劣っていると自虐したり、バラエティ番組でたびたびイジられていました。

卒業後も、自身の “ブスキャラ” をネタに、婚活に奮闘する様子をつづったエッセイ『美ブス婚〜最下位娘。の婚活物語〜』（ワニブックス）を刊行し、独自のポジションを確立していたのです。

ただ、45歳になっても見た目がほとんど変わらず、最近は “アプデビジュ” がSNSでもたびたび話題になっています」（芸能記者）

私生活では、2013年にイタリア料理研究家の小崎陽一氏と結婚し、2018年に長男が誕生。1児の母になり、公私ともに順風満帆のようだ。

「モー娘。では、2013年に矢口真里さん、2019年に後藤真希さんが不倫疑惑を報じられ、2人ともその事実を認めて謝罪し、2018年に吉澤ひとみさんが酒気帯び運転でひき逃げ事故を起こすなど、OGメンバーのスキャンダルが続きました。

保田さんは目立った不祥事もなく、バラエティ番組では得意の自虐ネタによるトークで爪痕を残しています。アイドル時代は不人気ぶりがなにかとネタにされていましたが、ノースキャンダルを貫き、評価も逆転しつつあるようです」（同前）

“不人気キャラ” もいまは昔、保田の躍進は止まらなそうだ。