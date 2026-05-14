辻希美、高1長男の“冷やし中華弁当”を披露 「流水麺にしてみました」
タレントの辻希美が14日、インスタグラムのストーリーズを更新し、高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。
【写真】おいしそうな“冷やし中華弁当”
辻は「今日のお弁当は初めての麺!!」とつづり、「冷やし中華始めてみました」と報告。弁当には麺のほか、きゅうりやハム、錦糸卵、ウインナーなどが彩りよく盛り付けられている。
また、「ちなみに茹でる麺ではなく あえて流水麺にしてみました」「ごま油をあえて…」と、麺が食べやすくなるよう工夫したことも明かした。
辻は「正解なのかどうなのか…せいが帰ってきたら聞いてみます」とつづり、初めての麺弁当への反応を気にしている様子だった。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】おいしそうな“冷やし中華弁当”
辻は「今日のお弁当は初めての麺!!」とつづり、「冷やし中華始めてみました」と報告。弁当には麺のほか、きゅうりやハム、錦糸卵、ウインナーなどが彩りよく盛り付けられている。
また、「ちなみに茹でる麺ではなく あえて流水麺にしてみました」「ごま油をあえて…」と、麺が食べやすくなるよう工夫したことも明かした。
辻は「正解なのかどうなのか…せいが帰ってきたら聞いてみます」とつづり、初めての麺弁当への反応を気にしている様子だった。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）