辻希美

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　タレントの辻希美が14日、インスタグラムのストーリーズを更新し、高校1年生の長男のために作った弁当を公開した。

【写真】おいしそうな“冷やし中華弁当”

　辻は「今日のお弁当は初めての麺!!」とつづり、「冷やし中華始めてみました」と報告。弁当には麺のほか、きゅうりやハム、錦糸卵、ウインナーなどが彩りよく盛り付けられている。

　また、「ちなみに茹でる麺ではなく あえて流水麺にしてみました」「ごま油をあえて…」と、麺が食べやすくなるよう工夫したことも明かした。

　辻は「正解なのかどうなのか…せいが帰ってきたら聞いてみます」とつづり、初めての麺弁当への反応を気にしている様子だった。

引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）