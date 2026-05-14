生見愛瑠、ミニ丈ブラックコーデに反響「美しい」「スタイル良すぎる」
モデルで俳優の生見愛瑠が13日、インスタグラムを更新。ミニ丈のブラックコーデを披露した。
【写真】生見愛瑠、美脚コーデに絶賛の声「スタイル抜群」「ミニ丈最高」
生見は「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を 物凄いスピードで着てる日々です〜」とつづり、私服ショットを公開。黒のジャケットにミニスカートを合わせたコーディネートで、すらりとしたスタイルを見せている。
投稿された写真では、夕暮れ時の屋外でポーズを決める姿を披露。サングラスを頭に乗せた大人っぽい雰囲気も印象的だ。
ファンからは「可愛すぎる」「美しい」「スタイル良すぎる」「ポニーテール可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）
【写真】生見愛瑠、美脚コーデに絶賛の声「スタイル抜群」「ミニ丈最高」
生見は「暖かすぎになる前に着てなかった長袖達を 物凄いスピードで着てる日々です〜」とつづり、私服ショットを公開。黒のジャケットにミニスカートを合わせたコーディネートで、すらりとしたスタイルを見せている。
投稿された写真では、夕暮れ時の屋外でポーズを決める姿を披露。サングラスを頭に乗せた大人っぽい雰囲気も印象的だ。
ファンからは「可愛すぎる」「美しい」「スタイル良すぎる」「ポニーテール可愛い」といった声が寄せられている。
引用：「生見愛瑠」インスタグラム（＠meru_nukumi）