＜大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館

【実際の映像】中継に人気講談師！白熱の取組で熱心な姿

大相撲夏場所の五日目、まだ幕内の取組が始まる前の十両取組の時間帯に、西のたまり席最前列で熱心に土俵を見つめる“大物”の姿をカメラが捉えた。その意外な観戦姿に気づいたファンが「見たことのない顔で」「すごく映ってますね」などとSNS上で盛り上がる一幕があった。

注目を集めたのは、西の花道にほど近いたまり席の最前列に陣取っていた、人気講談師の六代目・神田伯山だ。十両四枚目・朝翠龍（高砂）と十両二枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）という、十両注目の一番でその姿が鮮明に映し出された。

取組は立ち合いから激しい攻防となったが、朝翠龍が鋭い出足で圧倒。最後は寄り切りで朝翠龍が勝利を収めた。その際、土俵際で粘った尊富士が勢い余って西のたまり席へと突入。伯山の目の前で巨漢力士が客席に飛び込むという大迫力のシーンが展開されたが、伯山は身を引くこともなく、間近で繰り広げられる真剣勝負の熱量を食い入るように見守っていた。

神田伯山といえば、現在最もチケットが取れないと言われる講談界のスター。自身のラジオ番組『問わず語りの神田伯山』でもたびたび相撲愛を語っており、この日の観戦もラジオ内での予告通りだったようだ。

普段の高座で見せる厳しい表情とは一味違う、一人の好角家としての観戦姿に視聴者からは「神田伯山さんが観戦に来ている」「伯山、全国のラジオリスナーの注目を集めながら、幕内取組前の早い時間からの観戦素晴らしい」「見たことのない、気の抜けた顔で……」「ラジオの予告通り、すごく映ってますねププっ」「神田伯山おるやん」といった驚きや喜びのコメントが相次いで寄せられた。

なお、この一番に勝った朝翠龍は3勝2敗。敗れた尊富士も3勝2敗となった。今場所の十両は実力者が揃い、中盤以降の星の潰し合いにさらに注目が集まりそうだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）