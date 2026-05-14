輸送機はアセンション諸島を経て、絶海の孤島へ

クルーズ船「MVホンディウス」で発生したハンタウィルスの集団感染は、世界的なニュースとして連日報道されていますが、なんとイギリス軍が感染の可能性がある男性を救助するため、2026年5月9日に南大西洋で“空挺作戦”を実行しました。

【長距離空挺作戦の舞台裏】本国出発から降下まで（写真）

空挺作戦の舞台は、南大西洋に浮かぶ英国領トリスタン・ダ・クーニャ島です。最寄りの有人島が2500km離れたセントヘレナ島という、世界でもっとも孤立した有人島として知られています。この孤立した島で、MVホンディウスを下船した男性1名にハンタウィルス感染の疑いが生じたのです。

この島に飛行場はなく、通常は船でしかアクセスができません。しかし、イギリス軍の発表によれば島内の医療物資の状況が切迫し、患者を救うには医療物資を医療チームごとパラシュート降下させるしかなかったことから、今回の作戦が決定されました。

投入されたのは第16空中強襲旅団の6名の空挺兵と2名の医療関係者です。彼らを乗せたエアバスA400M輸送機は、本国ブライズ・ノートン空軍基地から6788kmを飛行して南大西洋のアセンション島に至り、さらに3000kmを飛んでトリスタン・ダ・クーニャ島の上空に到達しました。この長時間の飛行にあたっては、ボイジャー空中給油機（エアバスA330MRTT）による支援が行われました。

トリスタン・ダ・クーニャ島は地理だけでなく気象条件も過酷であり、平均風速が25マイル（約40km/h）を超えることも少なくありません。降下部隊にとって困難な状況が予想されたなかで、隊員たちは無事降下し、医療物資を届けることに成功しました。まさに、半世紀前のフォークランド爆撃作戦「ブラック・バック」を彷彿とさせる長距離空挺作戦であり、イギリス軍の展開能力の底力を見せつけたといえるでしょう。